Schleswiger Schnüsch : Suppenrezepte von der Straße

Ein deftiger Linseneintopf, eine würzige Kürbis- oder Gemüsesuppe: Wenn die kalte Jahreszeit mit Schmuddelwetter aufwartet, wärmt nichts mehr als eine heiße Suppe. Zwölf Rezepte stehen im Hempels-Sonderheft „Suppenküche“, das Petra Klocke zurzeit in Schleswig zum Verkauf anbietet. Seit 2009 verkauft die 39-Jährige als eine von landesweit 250 Frauen und Männern das soziale Straßenmagazin, das seit seiner Gründung 1996 die Interessen benachteiligter Menschen vertritt und ursprünglich von Wohnungslosen für Wohnungslose geschrieben wurde.

Beim Kochbuch „Suppenküche“ ist der Name Programm, denn alle Rezepte stammen aus Suppenküchen zwischen Flensburg und Elmshorn. „Wir haben uns für Schnüsch entschieden, da es ein typisches Essen für diese Region ist“, erklärt Gisela Geißler von der Schleswiger Suppenküche, die sich an dem Heft beteiligte. Mehr noch: Sie hat Petra Klocke 100 Suppenküche-Hefte abgekauft und an ihre Kunden verschenkt. „Im Dezember packen wir immer Weihnachtstüten mit Süßigkeiten, und da haben wir auch die Hefte reingetan“, sagt Geißler. Das war auch für Petra Klocke ein Grund zur Freude, denn von den 2,20 Euro, die ein Heft kostet, gehen 1,10 Euro an die Hempels-Redaktion – „den Rest bekomme ich“.

Neben ihr gebe es drei weitere Hempels-Verkäufer in Schleswig, erklärt Klocke. Jedem teile das zuständige Diakonische Werk einen oder mehrere Standorte zu, erklärt sie. „Ich stehe auf dem Wochenmarkt und auf dem Capitolplatz“, sagt die Mutter einer 16-jährigen Tochter. Dann zeigt sie ihren Verkäuferausweis mit Foto, Namen und Nummer sowie zwei Dokumente von der Diakonie und der Stadt Schleswig, die besagen, dass sie dort das Magazin verkaufen darf. Das würde sie immer bei sich tragen, falls sie mal von Ordnungsamt oder Polizei kontrolliert werden sollte, sagt sie.

Es komme durchaus vor, dass Passanten diese rufen würden, wenn sie sie sehen – das weiß Petra Klocke aus Erfahrung. „Aber ich habe nichts zu verbergen und tue ja nichts Verbotenes“, betont sie. Vielmehr hat sie sich als Hempels-Verkäuferin an bestimmte Regeln zu halten. Eine davon ist, dass sie während der Arbeit nicht betteln darf. Dennoch werde sie immer wieder genau dessen beschuldigt. „Es gibt Leute, die meinen, ich würde nur in der Ecke stehen und das wäre keine richtige Arbeit“, sagt sie. Dabei ist das Verkaufen des Straßenmagazins nur einer von vielen Jobs, mit denen sie sich ein Zubrot hinzuverdient. Der Verkauf wird von Menschen übernommen, die nicht mehr als den Hartz-IV-Regelsatz von 409 Euro zur Verfügung haben.

„Ich habe schon Zeitungen ausgetragen, Post verteilt, an der Supermarktkasse gearbeitet und Treppen in Wohngebäuden geputzt, wo es die Mieter nicht machen wollten“, zählt Petra Klocke ihre vielfältigen Arbeitserfahrungen auf. Sie habe immer das gearbeitet, was sie konnte und dabei ein klares Ziel vor Augen. „Meine Tochter soll es besser haben als ich“, betont sie. Sie hofft, dass diese einen guten Schulabschluss und eine Ausbildung macht. Letzteres fehle ihr selbst und sei ihrer Meinung nach der Hauptgrund, warum sie selten eine feste Arbeitsstelle hatte. Doch nur faul zu Hause auf dem Sofa zu sitzen, sei nicht ihr Ding, sagt Klocke.

Also verkauft sie lieber das monatliche Hempels-Magazin, das man auch abonnieren kann. Die Arbeit mache ihr Spaß. „Es gibt viele Leute, die es gerne lesen“, meint sie und dankt diesen „lieben, netten Menschen“. Und doch äußert sie einen Wunsch: „Wenn jemand Obdachlose oder Hempels-Verkäufer wie mich sieht, dann sollte er bedenken, dass da immer eine Geschichte dahintersteckt.“ Der soziale Abstieg könne ganz schnell gehen – auch völlig unverschuldet. Sie etwa sei lange krank gewesen und habe vor anderthalb Jahren noch doppelt so viel gewogen wie heute. „Ich musste Essen nur anschauen, schon nahm ich zu“, sagt Petra Klocke und erinnert sich genau an die Ausgrenzungen, die sie damals erfahren hat.

Dass sie momentan nicht so oft wie sonst auf Wochenmarkt und Capitolplatz zu finden ist, hat auch etwas mit ihrem Gewichtsverlust zu tun. Seit sie 72 Kilo leichter sei, sei ihr ständig kalt, erzählt Petra Klocke. Dennoch mache sie ihre Runden, und wer sie dann sieht, kann das Kochbuch auch bei ihr bestellen, falls sie keines da haben sollte. „Ich bringe es dann die nächste Woche mit“, sagt die 39-Jährige. Schleswigern würde sie es sogar nach Hause bringen.

Selbst hat sie übrigens noch keins der Rezepte nachgekocht. „Ich bin nicht so der Suppentyp“, meint sie – obwohl sie früher gerne in der Schleswiger Suppenküche gegessen habe. Gisela Geißler wiederum könnte sich vorstellen, dass man dort einige der „interessanten“ Rezepte nachkochen könnte. „Das Sonderheft ist eine super Idee“, fällt ihr Fazit positiv aus.