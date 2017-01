Kropp : Superhelden-Träume in der Aula

1 von 1 Foto: Kra (2) 1 von 1

Den Bus verpasst, die Katze hat die Hausaufgaben gefressen, oder der Wecker ist kaputt – um Ausreden verlegen und ein vorbildlicher Schüler ist Jimmy wahrlich nicht. So gering sein schulischer Ehrgeiz ist, so groß sind seine Träume, reich und weltbekannt zu werden – schließlich reimt sich sein Nachname „Doramus“ auf „famous“, das englische Wort für berühmt. Jimmy ist zentrale Figur des englischsprachigen Theaterstücks „Future Perfect“, das ein Schauspielensemble des „White Horse Theatre“ vor rund 340 Siebt- und Achtklässlern der Kropper Geestlandschule aufgeführt hat.

Das pädagogische Theater mit Sitz in Soest wurde 1978 vom Briten Peter Griffith gegründet und tourt mit seinen Stücken durch deutsche Bildungseinrichtungen. Der Name des Theaters bedeutet zu Deutsch „Weißes Pferd“ und rührt laut seiner Internetseite von dem Symbol auf der Flagge der Angelsachsen her, die vor 1500 Jahren aus dem heutigen Deutschland nach England auswanderten. Heute ist das weiße Pferd sowohl im Wappen von Westfalen als auch in dem von Peter Griffiths Heimatort Kent zu finden, und der Begriff „White Horse Theatre“ erinnert daher an die Verbindung beider Länder.

Auf Einladung der Fachschaft Englisch der Geestlandschule „kommt das Theater seit acht Jahren nach Kropp“, erklärt Lehrerin Katharina Hein. Die Texte würden in der Regel mithilfe des zugeschickten Begleitmaterials im Unterricht vorbereitet. Es gehe darum, dass die Schüler Englisch als Muttersprache erleben, fährt Hein fort. Denn aus Großbritannien stammen die vier Schauspieler, die die Aula in einen lebendig gewordenen Comic verwandeln: schrill, bunt, witzig – trotz minimaler Requisiten.

Es gibt fliegende Kostümwechsel, denn „Jimmy“ werden weitere Charaktere zur Seite gestellt, die den jungen Zuschauern oft als Identifikationsfiguren dienen sollen. So erklärt die Tennisspielerin Davina die Liebe. Die harsche Realität verkörpert die nickelbebrillte Harriet aus dem Jobcenter, die Jimmy kräftig die Ohren lang zieht, denn selbst in Religion und Sport sind seine Leistungen miserabel. Dabei lacht sie eine Mischung aus Ponygewieher und Ziegengemecker, was sogleich ein Echo im Publikum findet. Während Jimmy vom Leben als Superheld träumt, ruft die Fließbandarbeit zur Herstellung von Plastikkaninchen.

Die anfängliche Zurückhaltung der Schüler hat sich schnell erledigt, und es folgt ein interaktiver Englischunterricht. Die Schauspieler mischen sich unter die Zuschauer, etwa als Talentscout „Mascara“ einen Darsteller für einen Musical-Film sucht. Doch der eine Kandidat will nicht singen – es folgt prompt das Urteil „useless“, unbrauchbar. Der andere wird als ungeeignet abgewatscht, frei nach dem Motto: „If I wanted Han Solo, I would ask Han Solo.“

Letztlich wird Jimmy Doramus der Star des Films. Die Frage nach Fiktion oder Realität bleibt offen, nur eins ist klar: Singen können müsse man gar nicht, das könne Justin Bieber schließlich auch nicht. Eine Aussage, die insbesondere einige Mädchen nicht ohne Widerspruch hinnehmen wollen.

Nach der Vorführung fragen die Schüler die vier Briten auf Englisch wahre Löcher in den Bauch – nach Hobbys, Haustieren und Deutschkenntnissen. „Ich bin ein Tintenfisch“, gibt einer der Darsteller zum Besten. Auch vor politischen Themen scheuen sie nicht zurück. Ein Teil ihrer Gruppe sei für, ein anderer Teil gegen den „Brexit“ gewesen, so die 30-jährige Schauspielerin Ellen: „Now we all have to live with it.“ Nun müssten sie alle damit leben.

von Maike Krabbenhöft

erstellt am 18.Jan.2017 | 08:46 Uhr