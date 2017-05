Schleswig : Streit am Zob eskaliert

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Eine handfeste Auseinandersetzung am Schleswiger Zob endete am Dienstagnachmittag mit einem Strafverfahren auf Verdacht des räuberischen Diebstahls. Wie die Polizei gestern mitteilte, geriet ein 17-Jähriger mit zwei 35 und 42 Jahre alten Männern in Streit. Ersten Ermittlungen zu folge, könnten Geldschulden, die der Jugendliche bei dem 35-jährigen gehabt haben soll, die Ursache dafür sein. Im Verlaufe des Streits entwendeten die beiden Erwachsenen dem 17-Jährigen sein Handy und mehrere Ringe. Zusätzlich schlug einer der Tatverdächtigen den Jugendlichen und trat, als dieser zu Boden fiel, zusätzlich auf ihn ein.

Zeugen riefen die Polizei, die mit drei Streifenwagen eintraf und die beiden Tatverdächtigen vorläufig festnehmen konnte. Da beide erheblich alkoholisiert waren, wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf räuberischem Diebstahl ermittelt. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht.