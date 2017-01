Süderbrarup : Sparclubs: Autohaus statt Gaststätte

1 von 1 Foto: Herbst-Gehrking 1 von 1

Noch vor zwei Jahren stand der Sparclub in Süderbrarup kurz vor dem Aus. Der Verein konnte keinen neuen Vorstand finden: Es drohte wie in vielen anderen Orten die Auflösung. „Doch das fand ich schade, daher habe ich mich dazu entschlossen, als Vorsitzender zu kandidieren“, erzählt Heino Trulsen. Das Verschwinden dörflicher Vereine müsse gestoppt werden, so seine Meinung. „Ich sehe das schon als Verpflichtung, so ein Amt zu übernehmen. Außerdem war schon meine Mutter Mitglied“, sagt der 56-Jährige.

Einst in den 50er-Jahren gegründet, wird in die Sparkästen der Clubs im Kreis regelmäßig Geld eingezahlt, das wiederum zum Beginn der Weihnachtszeit an die Sparer zurückgezahlt wird. „So legt man sich etwas für Weihnachten zurück“, sagt Heino Trulsen. In Süderbrarup sind das mindestens 10 Euro im Monat. Auch wenn es schon seit Jahren keine Zinsen mehr für das Ersparte gibt, lassen es sich die Süderbraruper Sparer nicht nehmen, zum Jahresende ein kleines Fest zu veranstalten. Der Verein sei tief in Süderbrarup verwurzelt, ein Stück dörflicher Identität.

Mit der Schleswiger Volksbank hat er einen Partner an seiner Seite: „Wir haben Glück, dass unser Kasten sich direkt in deren Gebäude befindet. Das können die Sparer gut erreichen. Sicherer geht’s nicht, und der Vertrag ist unbefristet“, freut sich Trulsen. Wer von den Sparern gesundheitlich nicht mehr in der Lage dazu ist, der bekommt Besuch von der Kassiererin. „Das ist eine ganz rührige Frau, die das Geld direkt zu Hause abholt.“

Dass der Standort der Fächer ein wichtiges Kriterium für den Fortbestand eines Sparclubs ist, weiß Angelika Thiesen. Die 63-Jährige war lange im Vorstand des Taarstedter Vereins. 2015 musste sich dieser jedoch nach 40 Jahren auflösen. Noch heute liegt Bedauern in Angelika Thiesens Stimme, wenn sie von der Vergangenheit erzählt. „Alle öffentlichen Lokalitäten haben bei uns im Dorf geschlossen. Da war es unglaublich schwierig, einen neuen Platz für die Fächer zu finden.“ Es sei dann zwar noch ein Versuch in einem Autohaus gestartet worden. „Doch da war einfach die Hemmschwelle zu hoch.“ Am Schluss habe der Club dann nur noch 30 Mitglieder gezählt. Für Angelika Thiesen ist die Auflösung des Vereins auch ein Symptom der sich ändernden Strukturen in den Dörfern. „Hier gibt alles auf. Es gibt keine Bank mehr, keinen Supermarkt und keine Gaststätte. Die Lebenssituation hat sich einfach komplett verändert.“

Dass das einmal anders war, weiß die 63-Jährige aus ihrer Erfahrung. „Zu Hochzeiten hatten wir 150 Sparer und einen Kasten in jedem Ortsteil.“ Zudem habe ein Beschäftigter der Bank mit im Vorstand gesessen. Von den Zinsen sei ein alljährlich stattfindendes Fest finanziert worden. „Zu einem gewissen Maß ging es beim Sparclub auch um Geselligkeit. Das war immer schön“, sagt Angelika Thiesen. Inzwischen gebe es sogar eine Initiative in Taarstedt, die zumindest das Fest wiederbeleben möchte. An eine zweite Chance für den Verein glaubt Angelika Thiesen aber nicht. „Es geht einfach nicht mehr. Das Interesse stirbt weg. Ich finde das schade, aber was soll man machen?“

Auch in Neuberend wird fleißig Geld zurückgelegt: Bis 2002 gab es sogar gleich zwei Sparclubs. Doch dann traten auch dort Probleme mit der Nachfolge im Vorstand auf. „Aus zwei Clubs wurde einer“, erzählt Peter Jacobsen, der seit 35 Jahren Vorsitzender des überlebenden Clubs ist. Dass die sich ändernden Strukturen Einfluss auf den Verein nehmen, hat auch er erfahren. Denn auch in Neuberend konnte der Kasten nicht mehr in der Gaststätte aufgehängt werden. Auch dort wurde ein Autohaus als Alternativquartier ausgewählt. Mit dem Unterschied zu Taarstedt, dass die Mitglieder diesen Standort annehmen. „Das funktioniert gut“, erzählt Christiane Marxsen. Sie arbeitet im Autohaus und hat sogar ein eigenes Fach. „Für mich ist das sehr bequem, ich kann auf dem Weg zu meinem Büro immer etwas hineinstecken“, erzählt sie. Die gebürtige Idstedterin macht seit drei Jahren mit. Ihr Mann ist Mitglied im Idstedter Club. „Da ist es noch richtig wie früher. Man trifft sich in der Kneipe zum Sparen und dabei wird dann noch etwas getrunken, aber das geht natürlich nur, wenn es im Ort noch eine Gaststätte gibt“, sagt sie.

Trotz aller Probleme zählt der Neuberender Club, der 1952 gegründet wurde, zurzeit 112 Mitglieder. Die Sparsumme betrug im vergangenen Jahr 27 000 Euro. Um die Zukunft des Vereins macht sich Jacobsen derzeit keine Sorgen. Im Gegenteil: „Wir haben im Moment Zulauf, sogar mehrere Jugendliche sind Mitglieder.“ Den einzigen Fallstrick sieht der 72-Jährige in der Nachfolgefrage. Deswegen habe er schon jüngere Stellvertreter, die die Aufgaben gleichberechtigt wahrnehmen. „Sollte ich einmal nicht mehr wollen, dann könnte es vielleicht Probleme geben, aber noch habe ich Lust dazu“, verspricht er.

Auch der Sparclub in Süderbrarup scheint erst einmal gerettet. Er habe auf jeden Fall aus seiner Krise gefunden. Sogar die Tendenz der Mitgliederzahl sei wieder steigend, so Heino Trulsen. „Zurzeit sind es 110, bei der letzten Auszahlung hatten wir eine Sparsumme von insgesamt 40 000 Euro. Das ist doch was“, findet er. Dass der Verein im Moment von der Auflösung anderer profitiert, daraus macht Heino Trulsen jedoch keinen Hehl. „Die Menschen kommen dann zu uns. Das ist zwar schade, aber der Gesamtsituation auf dem Land geschuldet.“

von Birthe Herbst-Gehrking

erstellt am 05.Jan.2017 | 12:00 Uhr