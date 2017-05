Landtagswahl 2017 : Sonntag ist es soweit – ran an die Urne!

Die Arbeit in den Wahlbezirken beziehungsweise Wahllokalen übernehmen ehrenamtliche Helfer. Der Wahlvorstand besteht aus einem Wahlvorsteher, einem oder zwei Stellvertretern sowie vier bis sieben Beisitzern. Landesweit sind so rund 21 000 Ehrenamtler im Einsatz. Um dies attraktiv zu machen, locken die Gemeinden und Städte mit einem „Erfrischungsgeld“. Der Betrag schwankt je nach Posten zwischen 20 und 50 Euro. Ein Wahlvorsteher und dessen Stellvertreter werden in Schleswig mit 45 Euro vergütet. Er muss nicht nur am Wahltag präsent sein, sondern auch am Freitag vor der Wahl, um das Wählerverzeichnis in Empfang zu nehmen. Nach der Auszählung am Sonntag muss er die Wahlunterlagen abgeben. Die Wahlhelfer bekommen in Kappeln und Schleswig 30 Euro, in den Ämtern Geltinger Bucht und Schafflund 20 Euro – oder eine kostenlose Mahlzeit.