Hund als Pflegekraft : „Snoopy“ bringt Freude in den Alltag

Schleswig | Gisela Z. (Nachname von der Redaktion geändert) hat sich an diesem Tag extra schick gemacht. Die Bewohnerin der Helios Fachpflege in Schleswig erwartet ganz besonderen Besuch. Leonie Petersen und Beagle „Snoopy“ sind einmal in der Woche auf der Station unterwegs. Unter Anleitung ihrer Tante Ilona Krause, die Hundetrainerin ist, verbringen sie eine Stunde lang Zeit mit den Bewohnern, die unter schweren neurologischen Erkrankungen leiden, eine geistige Behinderung haben oder im Wachkoma liegen.

Die 13-jährige Schülerin hat keine Berührungsängste. Schon seit zwei Jahren ist sie regelmäßig dabei, wenn ihre Tante zur Station am Schleswiger Mühlenredder fährt. Inzwischen hat sie schon ein vertrautes Verhältnis zu den Patienten entwickelt: Auf der Station wird sich konsequent geduzt. „Ich freue mich immer auf diesen Tag. Es macht einfach Spaß, mit ,Snoopy’ zu arbeiten und den Menschen zu helfen“, sagt die Kropperin zu ihrer Motivation. Dass das für eine 13-Jährige eher untypisch ist, lässt sie nur mit den Schultern zucken. „Ich finde es toll, dass ich mit ,Snoopy’ gemeinsam die Patienten motivieren kann“, sagt Leonie Petersen und strahlt. Inzwischen sei der Besuch am Mühlenredder zu einem liebgewonnenen Hobby geworden.

Gisela Z. sitzt derweilen in ihrem Rollstuhl am Tisch und wartet etwas ungeduldig darauf, dass Leonie Petersen mit „Snoopy“ zu ihr herüberkommt. Vorher hat das Duo bereits die Patienten, die beatmet werden müssen, in ihrem Zimmer besucht. Jetzt sind sie im Gemeinschaftsraum unterwegs, wo neben Gisela Z. drei andere Bewohner anwesend sind. Gisela Z. ist jedoch als Erste dran: Leonie Petersen löst den Hund von der Leine. „Mein ,Snoopy’, komm’ her“, ruft die Patientin. Das lässt der Beagle sich nicht zweimal sagen. Er wedelt mit dem Schwanz und stellt sich so auf, dass seine Vorderpfoten auf ihrem Schoss ruhen. Ein kleines Strahlen huscht über ihr Gesicht. „Gisela, willst du mit ,Snoopy’ spielen?“ Was für eine Frage, natürlich will sie.

Gisela Z. weiß auch schon, was kommt. Zusammen mit Leonie Petersen füllt sie eine Tasche zum Apportieren, einen Futterdummy, mit kleinen Möhrenstücken. Dann wirft sie diesen quer durch den Raum. „Snoopy“ lässt sich nicht lange bitten, sprintet zur Tasche und bringt sie brav zurück. Die Belohnung holt er sich direkt aus dem Futterdummy, während Gisela Z. ihn streichelt. „Es ist immer schön, wenn der Hund hier ist“, sagt sie und lächelt verträumt.

Auch zu Hause verbringt die 13-Jährige viel Zeit mit dem Hund. Der gehört zwar ihrer Tante, aber das macht nichts. „Ich bin immer da, wenn ich kann. Meistens nach der Schule“, erzählt sie. Dass der vierjährige Beagle ihr ein und alles ist, wird klar, wenn sie aus ihrem Alltag erzählt. „Wir haben uns einfach gesucht und gefunden“, sagt der Teenager und strahlt.

Bevor sie zum nächsten Patienten wechselt, säubert sie mit Desinfektionstüchern die Hände von Gisela Z. Die ist zunächst etwas enttäuscht, dass ihre Spielzeit schon vorbei ist, lässt „Snoopy“ dann aber doch gehen. Am anderen Ende des Tisches wartet nämlich schon Benno Büttner auf den Hund. Der ehemalige Schlachter kann seine Freude kaum verbergen. „Ich habe früher nicht so viel mit Hunden zu tun gehabt, aber ,Snoopy’ hab ich richtig liebgewonnen“, erzählt er.

Auch Katrin Gertz, Wohngruppenleiterin der Helios Fachpflege, freut sich über das Engagement von Leonie Petersen und ihrer Tante: „Der Besuch ist ein herausragendes Ereignis. Dann wird unser Gemeinschaftsraum zu einem magischen Anziehungspunkt“, erzählt sie. Die Interaktion mit dem Hund rufe viele Reaktionen hervor, die sonst nicht zum Vorscheinen kommen. „Es ist eine tolle Ablenkung zum Alltag“, findet sie.

Leonie Petersen hat sich für die Zukunft noch viel vorgenommen. „Ich will hier so lange hinkommen, wie es geht“, sagt sie. Einen Berufswunsch hat sie auch schon fest im Blick: Hundetrainerin.

von bhg

erstellt am 09.Jan.2017 | 15:17 Uhr

