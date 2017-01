Nach Facebook-Aufruf : Silberstedt: Ein Tag mit Pony „Sweety“ macht Kinder glücklich

1 von 1 Foto: Privat 1 von 1

Sina Thomsen aus Jübek, Gloria Neumann aus Ausacker und Joeann Schultz aus Esperstoftfeld haben ihr Versprechen gehalten. Bereits im vergangenen Jahr startete Gloria Neumann bei Facebook einen Aufruf unter dem Motto „Schenkt Kindern Zeit mit Pferden“. Denn ihre sechsjährige Tochter Anna-Lucia wollte einem anderen Kind Zeit mit ihrem schneeweißen Pony „Sweety“ schenken, und ihre Mutter suchte auf der sozialen Plattform dafür Kinder, die sich darüber freuen würden, sich selbst aber keine Reitstunde leisten könnten. Joeann Schultz und Sina Thomsen fanden die Aktion nach eigenen Worten „voll cool“ und schlossen sich an. Vier Kinder konnten sie nun auf dem Resthof der Familie Schultz in Esperstoftfeld begrüßen. Mia aus Flensburg hatte ihre Mutter schon um 5 Uhr geweckt, um ja nicht zu spät zu kommen. So aufgeregt war die Fünfjährige, die mit ihren Eltern und der Oma kam. Auch Tabea aus Satrup und die Schwestern Lina und Kimberly aus Flensburg wurden auf den Hof eingeladen.

Die Tiere auf dem Hof in Silberstedt standen bereit, um möglichst viele Streicheleinheiten abzugreifen, allen voran Hofhund „Kalle“, der mit seinen 60 Kilogramm viel größer und deutlich schwerer ist als zum Beispiel die kleine Tabea.

Gemeinsam haben die Kinder und Erwachsenen zuerst die Ponys in ihren Boxen geputzt. Wegen des regnerischen Wetters musste der geplante Ausritt allerdings ausfallen. Nur kurze Reitausflüge auf der Auffahrt zum Hof waren möglich. Bevor der nächste Schauer kam, ging es wieder in den Container direkt neben dem Stall, um sich dort aufzuwärmen und Kuchen, Muffins und Waffeln zu essen. Jedes Kind konnte auch etwas mit nach Hause nehmen: einen mit Naschis, einem Getränk und einer Pferdezeitschrift gefüllten knallroten Rucksack und eine Fotocollage von den Ponys.

Im Sommer wollen sich alle wieder treffen und den Ausritt nachholen. Außerdem soll ein weiteres Mädchen aus Flensburg, das im Rollstuhl sitzt, noch ihren ganz eigenen Tag mit „Sweety“ bekommen.









von sn

erstellt am 14.Jan.2017 | 07:14 Uhr