30 Schnitte : Silage-Abdeckung mutwillig beschädigt

1 von 1 Foto: Weiss 1 von 1

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Landwirt Uwe Stolley (51) über Vandalismus ärgern muss. Nach einem Einbruch in seinen landwirtschaftlichen Betrieb in Niederselk im Februar vergangenen Jahres folgten platte Autoreifen, offensichtlich das Ergebnis verstreuter Nägel. Und nun das: Mit mehr als 30 Schnitten haben Unbekannte die dreifache Schutzabdeckung zweier Silage-Berge zerstört und damit das Tierfutter für 150 Kühe des Familienbetriebs in Gefahr gebracht. Das feste Nicosil-Kunststoffgewebe, die Silo-Folie sowie die Unterzieh-Folie der 70 Meter langen und 16 Meter breiten Silo-Berge wurden kreuzweise tief eingeritzt. Die unter der Plane liegenden geschnetzelten Maispflanzen und die gepresste Gras-Silage sollten als Tierfutter-Vorrat bis zum nächsten Sommer dienen.

Gestern Früh vor der Fütterung entdeckte der Landwirt die großflächigen Kreuze, die auf beiden jeweils rund 4000 Tonnen-Silo-Bergen einen großen Schaden angerichtet haben.

Sollte es nun regnen, droht Schimmelbildung. Wenn Feuchtigkeit und Sauerstoff zusammenkommen, beschleunigt dies den Prozess der Verfaulung. Die Tiere könnten durch den Verzehr einen gesundheitlichen Schaden davon tragen – das ärgert den Selker Landwirt umso mehr. „Ich bin erschüttert und wütend zugleich. Es ist schon bitter. Da gibt man sich so viel Mühe mit den Tieren und dann geschieht so etwas. Ein erheblicher Sachschaden ist entstanden. Das ist kein Dummer-Jungen-Streich“, sagt Stolley.

Die Schadenssumme wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei in Busdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise, die zum Täter führen, hat der Landwirt eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen