Baumsterben : Schleswigs Tiergarten verliert seine Eschen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Es gibt Spaziergänger, die entsetzt waren, als sie in den vergangenen Tagen durch den Tiergarten gingen. Überall lagen frisch gefällte Baumstämme. Auch in dieser Woche werden die Waldarbeiter des Forstamtes insbesondere entlang der Bachläufe Dutzende Eschen fällen. Aus Sicht von Claas Löhr-Dreier aus der Försterei Idstedtwege führt an der drastischen Maßnahme kein Weg vorbei. Löhr-Dreier ist verantwortlich für den rund 100 Hektar großen Wald im Westen von Schleswig.

Das Eschentriebsterben bereitet ihm schon seit Jahren Kopfzerbrechen. Ein aus Asien eingewanderter Pilz – das „falsche weiße Stängelbecherchen“ – rafft sie dahin. Immer wieder sind in jüngster Zeit stattliche Eschen plötzlich umgefallen – scheinbar ohne äußere Einwirkung. Zuletzt krachte ein Baum beinahe in den Hotelteich des Waldschlösschens. „Seit das passiert ist, ist mir die Sache nicht mehr ganz geheuer“, sagt Löhr-Dreier. Rund ein Drittel des Tiergartens ist seit dem vergangenen Jahr als so genannter Naturwald deklariert. Er soll eigentlich sich selbst überlassen werden. Das gilt für das Wickeltal und den Bereich entlang dem Gottorfer Burggraben. Kranke Bäume sollen hier stehen bleiben, absterben und irgendwann einfach umfallen. Soweit die Theorie. In der Praxis aber denkt der Förster auch an seine Verkehrssicherungspflicht. Mehrere Wanderwege durchziehen den Naturwald. Kranke Eschen, deren Wurzelwerk vom Pilz zerfressen wird, könnten jederzeit umstürzten. Der Baum am Hotelteich ist längst kein Einzelfall mehr. Deshalb fallen jetzt alle Eschen, die weniger als 30 Meter von einem der öffentlichen Wege entfernt stehen, der Kettensäge zum Opfer.

Im Naturwald bleiben die gefällten Bäume einfach liegen. Als Totholz werden sie über viele Jahre hinaus Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere bieten. Die gefällten Eschenstämme am Wegesrand werden für Spaziergänger also zu einem gewohnten Bild werden. Löhr-Dreier rechnete von Anfang an mit kritischen Fragen – und die kamen tatsächlich.

Gestern meldete sich Hartmut Weber, altgedienter Umweltschützer und Wald-Anrainer, in der SN-Redaktion. „Ich möchte zumindest die Frage stellen, ob alle Eschen wirklich so krank sind, dass es keine andere Lösung gibt“, sagte er.

Löhr-Dreier hatte sich schon in den vergangenen Tagen mit der Schleswiger BUND-Kreisgruppe in Verbindung gesetzt. Dessen Vorstandsmitglied Kurt Knolle-Lorenzen hat Verständnis für die Entscheidung der Försterei. „Gerade der Weg von der Stampfmühle zum Waldschlösschen ist ja sehr beliebt“, sagt er. „Bevor die Bäume dort umfallen, muss man natürlich etwas unternehmen.“

Das Eschentriebsterben weist gewisse Parallelen zum Kastaniensterben auf. Der in Schleswig bisher weit verbreitete Straßenbaum verschwindet nach und nach aus dem Stadtbild – auch hier ist ein Pilz die Ursache. Nach den Ulmen, deren Massensterben bereits in den 1970er Jahren begann, ist die Esche somit die dritte heimische Baumart, die zu verschwinden droht. „Vielleicht ist das schon eine Folge des Klimawandels“, sagt Löhr-Dreier.

Die Esche ist neben der Buche einer der am weitesten verbreiteten Bäume im Tiergarten. Sie gedeiht gut im feuchten Boden, wie es ihn an den zahlreichen Bachläufen in diesem Wald reichlich gibt. Das Holz der Bäume, die in den zwei Dritteln des Tiergartens gefällt wurden, der kein Naturwald ist, wird vermarktet. Je nachdem, wie stark die Eschen schon vom Pilz befallen sind, wird es zu Brennholz oder es geht in die industrielle Verwertung, wo es zum Beispiel zu Möbeln verarbeitet wird.

Neuanpflanzungen wird es nicht geben. „Das haben wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht“, sagt Löhr-Dreier. Der Tiergarten sei intakt genug und verjünge sich ganz von selbst.

von Ove Jensen

erstellt am 30.Jan.2017 | 14:47 Uhr