Der Winter kann kommen : Schleswigs Salzlager ist voll

1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

Vier Kurzeinsätze: Mehr mussten die Umweltdienste in diesem Winter noch nicht leisten, wenn es darum geht, Schleswigs Straßen von Schnee und Eis zu befreien. Wenn die Wetterfrösche recht behalten, könnte sich das bis zum Ende der Woche allerdings ändern. Denn es soll kalt werden – und somit auch glatt.

„Man hat den Eindruck, dass das Wetter bislang selbst noch nicht so richtig weiß, was es will“, sagt Mathias Frahm, Leiter der Umweltdienste. Genau das aber sei sehr tückisch. „Weil immer mal wieder mit überfrierender Nässe zu rechnen ist und das teilweise auch nur auf einzelnen Straßen“, sagt er. Unter anderem der Holmer Noorweg oder die Pionierstraße seien gute Beispiele dafür. Und genau dort wurde bei den besagten vier Kurzeinsätzen, wie zuletzt gestern Morgen, gestreut.

Aber die Umweltdienste sind auch für einen harten und langen Winter gut gerüstet. 180 Tonnen Streusalz und 100 Tonnen Salz-Sand-Gemisch lagern auf dem Gelände der Stadtwerke in der Werkstraße. Dort stehen auch die Einsatzfahrzeuge bereit, die schon um 4.30 Uhr erstmals ausrücken können, um das 70 Kilometer lange Straßennetz und rund 40 Kilometer Geh- und Radwege im Stadtgebiet von Schnee und Eis zu befreien. Dafür wiederum stehen 55 Mitarbeiter bereit, die in mehrere Kolonnen eingeteilt sind und im Extremfall bis zu dreimal täglich ausrücken können. „Früh morgens fahren die Bereitschaftsführer raus und prüfen die Lage. Wenn es dann losgehen soll, wird eine Telefonkette in Gang gesetzt“, erklärt Frahm.

Er selbst hätte übrigens persönlich nichts dagegen, wenn es im Winter – anders als beim letzten Mal – auch einmal richtig Schnee gibt. Das sieht auch Rolf Hansen, Leiter des technischen Services bei den Stadtwerken, so. „Privat wünscht man sich ja doch hin und wieder Schnee, als Autofahrer und aus betriebswirtschaftlicher Sicht eher weniger“, sagt er. Denn ein milder Winter spare – mit Blick auf geringere Einsatzzeiten der Mitarbeiter und Fahrzeuge – bares Geld, „und zwar das des Schleswiger Bürgers“.

von Sven Windmann

erstellt am 04.Jan.2017 | 07:22 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen