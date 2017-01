Erste Geburt 2017 : Schleswigs Neujahrs-Baby heißt Emelie

1 von 1 Foto: windmann 1 von 1

Um 20.22 Uhr war es soweit. Da erblickte am Neujahrstag die kleine Emelie im Helios-Klinikum das Licht der Welt. Ein ganz besonderer Augenblick – und zwar nicht nur für die Eltern. Denn das Mädchen ist das erste Neugeborene des neuen Jahres in Schleswig und damit gleichzeitig die erste Neubürgerin der Stadt, die 2017 in die Statistik eingeht. Herzlich willkommen, Emelie!

Dabei sollte sie eigentlich – so der errechnete Stichtag – erst heute auf die Welt kommen, erzählt Mutter Kirsten Trampenau. Und in der Annahme, noch ein paar Tage Zeit zu haben, habe die Familie gemeinsam mit ein paar Freunden auch noch ganz ruhig Silvester gefeiert. Als dann aber am Neujahrstag gegen 12.30 Uhr die ersten Wehen einsetzten, war klar: Jetzt geht’s los. „Wir waren dann um 15 Uhr hier in der Klinik, ab 17.30 Uhr wurde es dann ernst“, erzählt Vater Sascha Trampenau. Während er seiner Frau im Kreißsaal zur Seite stand, passte Oma zu Hause auf Emelies Geschwister Tyler (7) und Isabella (2) auf.

Jetzt also ist die Familie zu fünft. „Das war’s dann aber auch“, schließt der stolze Papa weiteren Zuwachs aus – und erntet gleich ein zustimmendes Nicken von seiner Frau. Heute nun geht es für Emelie, die bei der Geburt 50 Zentimeter groß war und 3450 Gramm gewogen hat, erstmals nach Hause in ihr frisch eingerichtetes Kinderzimmer. Bis dahin aber hat sich die Familie, wie beide Elternteile betonen, sehr gut aufgehoben gefühlt in der Schleswiger Klinik. Die beiden ersten Kinder wurden noch im alten Krankenhaus geboren, „wo es uns auch schon gut gefallen hat“, wie Sascha Trampenau betont. Aber der Neubau, in dem Emelie geboren wurde, sei dann doch noch etwas anderes. „Hier ist alles super in Ordnung und schön. Aber am Ende kommt es natürlich nicht auf das Gebäude an, sondern es steht und fällt alles mit dem Personal. Und in diesem Punkt sind wir sehr zufrieden“, lobt der 37-Jährige die Pflegekräfte und Ärzte.

Dass die Versorgung, aber auch das Ambiente in der neuen Klinik bei werdenden Eltern sehr gut ankommt, hat man längst auch bei Helios registriert. Entsprechend gut sind die Geburtenzahlen seit dem Umzug an die St. Jürgener Straße. Wurden in den vergangenen Jahren jeweils rund 480 Kinder in Schleswig geboren, waren es 2016 mit 520 (270 Mädchen und 250 Jungen) deutlich mehr. „Insbesondere seit dem Umzug Mitte des vergangenen Jahres sind die Zahlen spürbar angestiegen“, sagt Klinik-Sprecherin Inke Asmussen. Und die Nachfrage von Eltern sei ungebrochen groß. Das merke man in erster Linie an den vielen Interessierten, die zu den regelmäßigen Kreißsaal-Führungen und Informationsabenden kommen (jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr). Viele davon kämen auch aus Flensburg, Eckernförde oder Rendsburg, wollten aber in Schleswig entbinden.

Insgesamt drei Kreißsäle hat das Krankenhaus. Auf der Geburtsstation stehen sechs Zimmer zur Verfügung, die allesamt auch als sogenannte Familienzimmer genutzt werden können. „Ein Angebot, das immer öfter nachgefragt wird“, wie Pflegerin Gabriele Preuß berichtet.

Für Familie Trampenau kam dies zwar nicht in Frage, denn zu Hause muss Papa Sascha sich ja auch noch um zwei Kinder kümmern. Und auch ein zweites Extra haben sie nicht in Anspruch genommen – oder etwa doch? Angesprochen auf die moderne LED-Beleuchtung im Kreißsaal, die für eine angenehme Atmosphäre und Beruhigung sorgen soll, meint Mutter Kirsten Trampenau: „Nein, die war bei uns nicht an“. Ihr Mann Sascha ist da allerdings ganz anderer Meinung: „Klar war die an“, sagt er und lacht. Da sieht man mal, wie unterschiedlich Frauen und Männer eine Geburt erleben.

von Sven Windmann

erstellt am 03.Jan.2017 | 06:52 Uhr