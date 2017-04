Landtagswahl : Schleswiger Wahlkreis-Kandidaten im Gespräch

vergrößern 1 von 1 Foto: bandixen 1 von 1

Die Wähler im Wahlkreis 5 (Schleswig) können sich heute Abend ein persönliches Bild von den Direktkandidaten machen. Die SN laden ein zu einer Podiumsdiskussion im Hotel Hohenzollern, Moltkestraße 41. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Rede und Antwort stehen werden Johannes Callsen (CDU), Birte Pauls (SPD), Peter Wittenhorst (Grüne), Carsten-Peter Brodersen (FDP), Anke Schulz (SSW), Uwe Schröder (Linke), Friederike Mey (Piraten; in Vertretung) und Frank Hansen (AfD; in Vertretung). Moderiert wird die Veranstaltung von SN-Redaktionsleiter Alf Clasen. Der Eintritt ist frei. Es wird eine Einlasskontrolle geben, Rucksäcke dürfen nicht mit in den Saal genommen werden.

von Alf Clasen

erstellt am 26.Apr.2017 | 18:51 Uhr