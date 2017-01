Trotz Gerichtsurteil : Schleswig hält an Sonntags-Shopping fest

vergrößern 1 von 2 Foto: stadtmarketing 1 von 2

Ist der „Wikinger-Sonntag“, der in zwei Tagen auf dem Capitolplatz stattfindet, ein so großes Ereignis, dass es die Massen auch dann in die Ladenstraße locken würde, wenn nicht gleichzeitig auch verkaufsoffener Sonntag wäre? Nur wenn die Antwort auf diese Frage „Ja“ lautet, dann darf die Stadt Schleswig den Geschäften erlauben, am Sonntag ihre Türen zu öffnen. So hat es das Bundesverwaltungsgericht schon vor längerer Zeit klargestellt. Insbesondere Kirchen und Gewerkschaften kritisieren immer wieder die gegenwärtige Genehmigungspraxis der Kommunen.

Nachdem nun, wie gestern berichtet, das Kieler Wirtschaftsministerium die Städte und Gemeinden im Land auf diese verschärfte Rechtslage hingewiesen hat, ist die Sorge bei vielen Geschäftsleuten groß: Droht den beliebten verkaufsoffenen Sonntagen das Aus? Aus dem Schleswiger Rathaus kam gestern Entwarnung. Es gebe keine Pläne, an dem seit Jahren üblichen Vorgehen etwas zu ändern, erklärte Stadt-Sprecherin Antje Wendt auf SN-Nachfrage.

Für dieses Jahr sind in Schleswig vier verkaufsoffene Sonntage vorgesehen. Die entsprechende Verordnung hatte Bürgermeister Arthur Christiansen bereits am 11. November erlassen, also noch bevor im Dezember der Brief aus Kiel eintraf, in dem Wirtschaftsminister Reinhard Meyer die Bürgermeister ausdrücklich darauf hinweist, was sie erlauben dürfen und was nicht. Grundsätzlich gilt: Es darf nur dann einen verkaufsoffenen Sonntag geben, wenn eine Großveranstaltung so viele Menschen in die Stadt lockt, dass die Geschäfte öffnen müssen, um die Massen ausreichend zu versorgen. Während nun zum Beispiel das Pinneberger Ordnungsamt zwei der vier geplanten verkaufsoffenen Sonntage nicht mehr zulassen will, bleibt man in Schleswig großzügiger. Die verkaufsoffenen Sonntage seien stets sehr gut besucht gewesen, sagt Antje Wendt. Dies wertet man im Rathaus als Beleg dafür, dass die Genehmigung auch gerechtfertigt war. Ob die Menschen wegen des Frühlingsfestes, des Oktoberfestes oder der Grünkohltage in die Innenstadt kommen oder vielleicht doch in erster Linie zum Einkaufen, das sei letztlich nicht nachprüfbar, argumentiert man im Rathaus. Die Erfahrungen würden jedoch nach jedem verkaufsoffenen Sonntag mit dem Veranstalter ausgewertet, betont Wendt.

Der Veranstalter, das ist in der Regel die Interessengemeinschaft Ladenstraße (IGL). Deren Vorsitzender Klaus-Peter Jeß reagiert teilweise mit Unverständnis auf die neue Diskussion. Was solle man sich unter einer Veranstaltung vorstellen, fragt er, die so viele Menschen in die Stadt lockt, dass die Geschäfte öffnen müssen, um die Besucher zu versorgen? Das sei realitätsfern. „Wir geben uns immer sehr viel Mühe, um ein attraktives Programm anzubieten“, erklärt Jeß. Da ist er sich mit Stadtmanager Rüdiger Knospe einig: „Der verkaufsoffene Sonntag und das Veranstaltungsprogramm gehören stets zusammen. Das eine macht ohne das andere keinen Sinn.“

Übermorgen beim „Wikinger-Sonntag“ zum Beispiel wird es auf dem Capitolplatz Schaukämpfe, Kinderspiele im Zelt und ein Puppentheater geben. Außerdem werden zwei aus Holz geschnitzte Wikinger-Bänke versteigert. Von 13 bis 16 Uhr findet eine Fotoaktion statt, bei der sich sowohl Kinder als auch Erwachsene in Wikingermontur verkleidet fotografieren lassen können. Die Bilder im Format 10 mal 15 Zentimeter kann man sofort mitnehmen – gerne gegen eine Spende für den ambulanten Hospizdienst.

Das Rahmenprogramm fällt damit umfangreicher aus als zu den meisten anderen verkaufsoffenen Sonntagen in Schleswig. Die IGL möchte damit – nicht zuletzt auf Anregung von Stadtmanager Knospe – den neuen Stadt-Slogan von der „Wikingerstadt“ mit Leben füllen.

An bis zu vier Sonntagen im Jahr dürfen die Geschäfte öffnen. Die weiteren Termine in diesem Jahr sind der 9. April (Thema: „Frühling in Schleswig“), der 1. Oktober (Oktoberfest) und der 29. Oktober (Grünkohltage). Sie alle sind von der Stadtverwaltung bereits genehmigt.

von Ove Jensen

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:30 Uhr

