Arthur Christiansens Halbzeitbilanz : Schleswig: „Die Straße ist das Thema der Leute“

Als Arthur Christiansen nach einer guten Dreiviertelstunde am Rednerpult das Fazit zieht: „Ich bin nicht unzufrieden“, klatscht das Publikum im Ständesaal artig Beifall. Rund 80 Schleswigerinnen und Schleswiger sind am Montagabend ins Rathaus gekommen, um mit dem Bürgermeister bei Selters und Süßigkeiten über seine Halbzeitbilanz zu diskutieren. Drei Jahre ist er nun im Amt, und in dieser Zeit ist Christiansen nach eigener Aussage vor allem eines gelungen: eine neue Vertrauenskultur zu schaffen. „Das ist die Basis für das operative Geschäft“, wie er betont.

Und in diesem operativen Geschäft ist laut Christiansen ebenfalls viel geschaffen worden in der ersten Hälfte seiner sechsjährigen Amtszeit. „Schleswig ist hochinteressant“, nennt er zur Begründung, warum die Einwohnerzahl unter seiner Ägide von 23 500 auf nunmehr 25 500 gestiegen sei. „Den Menschen wird ein positives Umfeld gestaltet.“ Dennoch sieht sich der Verwaltungschef noch lange nicht am Ziel. „Der größte Brocken war und ist das Abarbeiten alter Baustellen.“ In Sachen Theater etwa hoffe er, dass man Ende März/Anfang April Vollzug melden könne für den geplanten Anbau eines Saales an die „Heimat“. Auch gebe es Menschen, die sich für die Hertie-Immobilie interessierten. „Die sind tatsächlich da“, betont er, ohne Namen potenzieller Investoren verraten zu wollen.

Doch diese Brocken interessieren Christiansens Gäste im Ständesaal allenfalls am Rande. Als die Diskussion eröffnet ist, geht es eher um die Verkehrsinfrastruktur, etwa den Zustand der Radwege im Stadtgebiet. „Dass die Autofahrer nicht viel öfter Radfahrer auf die Hörner nehmen, ist ein Wunder“, meint ein Teilnehmer sarkastisch – und erntet Zustimmung vom Bürgermeister. Ihm sei bewusst, „dass ein Teil der Radwege ins Nichts führen“, sagt dieser und verspricht, dass das geplante Radwegekonzept weiter vom Bauausschuss verfolgt werde. Nur könne eben nicht alles auf einmal erledigt werden.

Auch die geänderte Ampelschaltung am Gottorfknoten ist ein Aufreger des Abends. „Ich finde die neue Regelung nicht schlechter“, sagt der Friedrichsberger Christiansen und stößt in diesem Punkt auf wenig Gegenliebe im Plenum. Immerhin verspricht die ihm zur Seite sitzende Bauamtschefin Manja Havenstein, dass man die Ampelschaltung noch einmal in Augenschein nehmen werde.

Überrascht zeigt sich der Bürgermeister nach eigener Aussage nicht darüber, mit welchen Themen er an diesem Abend konfrontiert wird. „Das war mir klar. Die Straße ist das Thema der Leute.“ Und zu diesem Komplex gehört natürlich auch das marode Parkhaus. „Das Parkhaus ist unser Filetstück, das man nicht einfach weggibt“, erklärt Christiansen, warum man in dieser Angelegenheit nichts übers Knie brechen dürfe. Zugleich stimmt er die Anwesenden darauf ein, dass in Zukunft wohl Parkgebühren erhoben werden in der Innenstadt.

Eine Schleswigerin sorgt sich um die Zukunft des Bahnhofs, um dessen Umgestaltung gerade ein Streit zwischen Eigentümer und Behörden tobt. „Der Bahnhof als solches bleibt erhalten, denn Schleswig gehört zum regionalen Verkehrskonzept“, versichert der Bürgermeister. Auch sei er optimistisch, dass man den Streit mit dem Investor beilegen könne. Er setze darauf, dass nach der Phase der Bockigkeit – Christiansen spricht von „Dwerigkeit“ – bald eine Zeit der Besinnung einsetze. Aber: „Man kann nicht einfach bauen, wie man möchte. Die rechtlichen Spielregeln gelten für alle.“

Am Ende der zweistündigen Veranstaltung bleibt eine Frage unbeantwortet: Tritt Arthur Christiansen bei der nächsten Bürgermeisterwahl wieder an? Darauf, das hat er gleich zum Beginn des Abends klargestellt, werde er jedoch erst 2019 eine Antwort geben.

Die Ansichten über den Nutzen der Halbzeitbilanz, zu der Christiansen per Postkarten-Sendung an alle Haushalte („Die Stadt hat keinen Cent dazubezahlt!“) eingeladen hatte, sind geteilt. „Einigen Punkten ist der Bürgermeister geschickt ausgewichen“, findet ein Besucher beim Rausgehen. Ein anderer meint gar, es sei überflüssig gewesen, ins Rathaus zu kommen. Doch manche gehen auch zufrieden nach Hause. Eine Besucherin hat zuvor sogar angeregt, solche Veranstaltungen jährlich abzuhalten. Darauf will sich Christiansen nicht einlassen, immerhin gebe es ja auch die regelmäßige Bürgersprechstunde.

