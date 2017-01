Schleswig : Schleifisch bleibt in der Tüte

1 von 1 Foto: Hesselmann 1 von 1

Jeden Donnerstag verkauft Schleifischer Jörg Nadler an der Strandhalle von seinem Boot aus frisch gefangenen Fisch an seine Kunden. Zum Transport gibt er Plastiktüten aus, genauso wie Jörn Ross, der mit seinem Kutter regelmäßig am Stadthafen liegt. Eigentlich keine große Sache, könnte man meinen. Das jedoch sehen die Eckernförder Kollegen der Holmer Fischer ganz anders.

Denn mit Beginn des neuen Jahres hat sich etwas verändert, worüber die meisten von ihnen verärgert sind: Die neue Müllsatzung der Stadt Eckernförde versagt es ihnen, dass sie Plastiktüten an ihre Kunden ausgeben dürfen. Seit 1. Januar müssen also alle, die in Eckernförde frischen Fisch vom Kutter kaufen möchten, eigene Tüten mitbringen. Und die Erfahrung der letzten Wochen zeigt, dass nur die wenigsten daran denken oder es überhaupt wissen. Die Fischer machen dadurch weniger Umsatz und bleiben auf ihren alten Tüten-Beständen sitzen. Abgesehen davon ist die Plastiktüte aus Sicht der Fischer für den Transport von Fisch ideal geeignet. Sie ist wasserundurchlässig, reißfest und kostengünstig. Nun ist den Fischern nur noch erlaubt, biologisch abbaubare Tüten auszugeben. Diese sind jedoch deutlich teurer als herkömmliche Plastiktüten und obendrein nicht stabil genug und zu klein, beschweren sich die Fischer. Das Unverständnis ist also groß.

In Schleswig gilt so eine Müllsatzung nicht. „Zum Glück“, sagt Berufsfischer Jörg Nadler. Ihm tun seine Eckernförder Kollegen leid. Denn auch er macht guten Umsatz beim Direktverkauf vom Boot aus. Da ein Großteil der Kunden keine Transportbehälter mitbringt, müsste er geschätzt 80 Prozent von ihnen wegschicken, wenn das Ausgabeverbot auch für ihn gelten würde, betont er. Auch er sei zwar kein Freund von Verpackungsmüll. Schließlich habe er gerade in den Sommermonaten so einiges an Plastik im Netz. Einmal hatte er deshalb einen Versuch gestartet und, um Tüten einzusparen, seinen Kunden gereinigte Fünf-Liter-Eimer mitgegeben. Mit dem Ergebnis, dass nur die wenigsten Kunden den Eimer wieder zum nächsten Einkauf mitbrachten. „Aber wer will schon mit so einem Eimer durch die Stadt laufen?“, zeigt er sich selbstkritisch. Aber der „Eckernförder Reglementierungs-Wahnsinn“, wie Nadler es nennt, gehe das Problem Verpackungsmüll „nicht sachlich an“. Er gebe an seine Kunden die gleichen Tüten aus, die auch im Discounter zum Beispiel an den Gemüse-Regalen oder an der Frische-Theke zu haben sind. Auch auf die aufwendig verpackten Lebensmittel in Supermärkten, wie zum Beispiel Süßigkeiten, weist er hin. Zudem sei im Supermarkt auch jeder Fisch verpackt oder eingeschweißt.

85 bis 90 Prozent des Fisches, der in Deutschland auf die Teller kommt, wird importiert. Die deutschen Fischer machen gerade einmal 10 bis 15 Prozent Marktanteil aus.





von Piet Hesselmann

erstellt am 25.Jan.2017 | 12:45 Uhr

