Fahrdorf : Rumtopf-Loge begann als Schnapsidee

Die „Rumtopf-Loge“ in Fahrdorf begann als Schnapsidee und ist mittlerweile eine schöne Tradition. Bereits seit 20 Jahren treffen sich in Fahrdorf 15 Männer regelmäßig und tun dabei noch still und heimlich Gutes. „Gegründet haben wir uns nach einer Veranstaltung im Sportlerheim in Fahrdorf. Damals wollten wir alle nicht nach Hause, und ich hatte einen Rumtopf angesetzt, zu dem ich einlud“, erinnert sich Logenmitglied Torsten Rotter und erklärt so gleichzeitig, wie es zu dem Namen kam.

Acht Männer waren damals dabei, alle aus Fahrdorf und Umgebung stammend und zwischen 20 und 30 Jahre alt. „ Wir kannten uns aus dem Fußballverein, aber für viele von uns begann ein neuer Lebensabschnitt, sei es das Studium, oder der erste Job, sodass das regelmäßige wöchentliche Wiedersehen beim Training vorbei war“, so Rotter.

Als Alternative gründeten sie die Rumtopf-Loge und gaben sich eine Satzung, in der sie sich selbst verpflichteten, sich mindestens dreimal im Jahr zu treffen. Neben den Gründungsmitgliedern erfüllten in den letzten zwei Jahrzehnten wenige weitere Männer die Aufnahmekriterien und kamen dazu. „Alljährlich im Dezember haben wir ein ganz besonderes Weihnachtsfest“, erzählt Rotter. „Es gibt den obligatorischen Rumtopf , von dem mehrere Liter angesetzt werden, und auch ein Tannenbaum wird aufgestellt. Außerdem ziehen wir uns schick an, und jeder muss ein Gedicht vortragen.“ Es ist herauszuhören, dass das Fest trotz dieser besinnlichen Elemente jedes Jahr in einer schönen lustigen Männerparty endet. Es ist aber eben nicht nur das. Ihre Satzung ist streng. Neben einem Monatsbeitrag zahlt jedes Mitglied, wenn es ohne triftigen Grund nicht zu den Treffen erscheint, in die Kasse. Auch wer zum Weihnachtsfest kein Gedicht gelernt hat, muss zahlen.

So kommt jährlich ein nicht allzu kleiner Betrag zusammen, den die Männer nicht nur für sich nutzen möchten. Regelmäßig geben sie einige 100 Euro an Menschen, die es brauchen. So spendeten sie bereits einer Familie in Bolivien eine Küche und auch, als ein Mitglied der Gilde beruflich in Afghanistan unterwegs war und dort auf einen Jungen traf, dem eine wichtige Operation finanziert werden musste, wurde geholfen. „Wir treffen uns schon in erster Linie, um uns zu sehen und doch freut es uns, hier und da einen kleinen sozialen Beitrag zu leisten“, sagt Rotter.

Im vergangenen Jahr spendete die Loge Geld für die Schleswiger Suppenküche und bei der Wunschbaumaktion des Realmarktes in Schleswig erfüllte sie 18 Weihnachtswünsche benachteiligter Kinder. Sie alle freuen sich über diese 20 Jahre alte Schnapsidee.





von Tina Jäger

erstellt am 04.Jan.2017 | 07:23 Uhr

