Kreis Schleswig-Flensburg : RTL-II-Kochprofis in Mohrkirch: Frostige Stimmung am Set

Mohrkirch | Das hatte sich Christine Handl anders vorgestellt. Die Inhaberin der „Alten Schule“ in Mohrkirch (Kreis Schleswig-Flensburg) war mit der Entwicklung ihres Gasthofes nicht zufrieden und hatte sich deshalb Hilfe suchend an den Fernsehsender RTL II gewendet. Die „Kochprofis“ sollten helfen – ein Format, in dem das Publikum erleben kann, wie Gastronomiebetriebe in Schieflage mit professioneller Unterstützung wieder ins Lot gebracht werden. Und ein Format, mit dem gleich mehrere private Sender in ähnlicher Form um Einschaltquoten buhlen. Nach mehreren Drehtagen in ihrem Gasthof war die Inhaberin dermaßen bedient, dass sie das Filmteam zunächst sogar vor die Tür setzte. Zu Ende gedreht wurde letztlich zwar trotzdem, doch die Stimmung am Set war frostig.

Wessen Betrieb aus den vielen Bewerbungen beim Sender ausgewählt wird, bei dem fahren die „Kochprofis“ mit einem auffälligen Kleinbus vor. Nicht allein, dazu kommt eine zwölfköpfige Produktionscrew, die den dreitägigen Ablauf mit der Kamera einfängt. „Ein Ablauf nicht ohne Emotionen“, wie Christine Hadl berichtet. In der vergangenen Woche waren die Kochprofis Ole Plogstedt, Nils Egtermeyer und als Gast die Schweizer Fernsehköchin und Buchautorin Meta Hiltebrand drei Tage lang in Mohrkirch. Die betriebliche Entwicklung habe nicht Christine Handls Erwartungen entsprochen, berichtet Ole Plogstedt. Zunächst habe die Redaktion den Betrieb gecastet, bevor die „Kochprofis“ auf den Weg nach Mohrkirch geschickt wurden. Gedreht werde dann ohne Drehbuch. Daher sei alles authentisch, und es könne zu überraschenden Entwicklungen führen.

Und so war es auch gekommen: Am vergangenen Freitagvormittag informierte Christine Handl unsere Redaktion, dass die Kochprofis am Abend vorher die Dreharbeiten abgebrochen hätten und sie die Fernsehcrew „rausgeschmissen“ habe. Als Begründung gab sie an, dass sich unangenehme Emotionen entwickelt hätten und es zur Eskalation gekommen sei, weil sie in die Kamera Sätze sagen sollte, die sie nicht sagen wollte.

Für Ole Plogstedt ist das alles nicht neu. Zu emotionalen Szenen komme es häufig, denn die „Kochprofis“ kämen ja nicht, um alles schön zu reden. „Wir sind alle Profis und entdecken sehr schnell die Schwachstellen eines Betriebes und benennen diese dann auch“, sagt er. Diese Analysen würden nicht immer gerne gehört. Oftmals sei der Leidensdruck der Gastronomen schon sehr hoch, weiß Aufnahmeleiter Gordon Wüst und begründet die Eskalation in der „Alten Schule“ auch mit dem Umstand, dass die Inhaberin im nächsten Monat ihr zweites Kind erwartet. Christine Handl selbst sah dagegen die professionellen Köche nicht sonderlich gut vorbereitet. Sie beklagte, dass lediglich Meta Hiltebrand sich ihre Homepage überhaupt angeschaut habe.

Umso verwunderlicher, dass am Freitagmittag die „Kochprofis“ wieder vor der Tür standen und Christine Handl für den Kameramann noch einige Szenen stellte. Die Stimmung war spürbar unterkühlt, und die Fachleute hatten offensichtlich Mühe, eine Empfehlung abzugeben. „Gaststätten auf dem Lande haben es in der Regel sehr schwer“, weiß Aufnahmeleiter Wüst und erhält Unterstützung von Ole Plogstedt, der hinzufügt, dass auf dem „platten Land“ generell zu wenig Gäste in die Gaststätten und Restaurants gingen. „Wir können nur das wirkliche Leben abbilden, was bleibt, ist, die Dorfgemeinschaft zu gewinnen.“ Auch Bürgermeister Karl Jürgen Peters hatte sich gegenüber den „Kochprofis“ zurückhaltend geäußert. Und was kann Christine Handl nun tun, um ihr liebevoll gestaltetes und mit viel Engagement und Kreativität geführtes Lokal voranzubringen? Das blieb am Freitag ein Geheimnis.

Wenig Erfolgversprechendes sieht indes Dehoga-Kreisvorsitzender Hans-Peter Hansen in derartigen Fernsehsendungen. Innerhalb von drei Tagen sei es kaum möglich, einen in Schwierigkeiten steckenden Gastronomiebetrieb zu sanieren. Einzig der Werbeeffekt und dass die Köche Mängel offen ansprechen, spreche für derartige Formate. Letztendlich gehe es aber nur um eine Show, die möglichst viele Zuschauer vor die Fernsehschirme locken soll, so Hansen.

