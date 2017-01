Schleswig : Real-Ladenzeile schneller fertig als geplant

1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Der Zeitplan war stramm, aber wenn alles weiterhin so läuft wie geplant, dann wird die neue Ladenzeile im Real-Einkaufszentrum noch schneller fertig als ursprünglich angekündigt. Schon im Februar werde das Zoogeschäft Petersen seine neuen Räume beziehen, kündigte Leopold Ocker vom Hamburger Investor Newport jetzt auf SN-Nachfrage an. Die weiteren Mieter sollen im März und April folgen, so dass bis Ostern der gesamte Neubau gefüllt sein dürfte. Ursprünglich hatte Newport die Fertigstellung für den Sommer dieses Jahres angekündigt.

Auch die Sanierungsarbeiten am bestehenden Real-Warenhaus mit seinen angeschlossenen Läden stehen vor dem Abschluss. Newport hatte den Immobilien-Komplex an der Flensburger Straße 2014 zusammen mit mehreren anderen Einkaufszentren in ganz Deutschland gekauft und „strukturelle Defizite“ ausgemacht. Dennoch gelte, so Ocker: „Das Einkaufszentrum ist aus unserer Sicht ein besonderer Standort mit überregionaler Bedeutung.“

Die Bauten waren jedoch in die Jahre gekommen, es war von sinkenden Umsätzen die Rede. Während parallel die Gespräche mit der Metro-Handelsgruppe über eine langfristige Verlängerung des Mietvertrags für das Real-Warenhaus abgeschlossen wurden, planten die Hamburger Investoren, den teilweise brachliegenden südlichen Grundstücksteil neu zu beleben. Zur genauen Investitionssumme macht Ocker keine Angaben.

Das Zoogeschäft Petersen ist hier schon seit vielen Jahren beheimatet, allerdings in einem barackenartigen Gebäude mit undichtem Dach. Es soll demnächst abgerissen werden. Aus dem Lattenkamp auf der gegenüber liegenden Seite der Flensburger Straße wechselt der Schuh-Park in die neue Ladenzeile. In die mit 2000 Quadratmeter größte Verkaufsfläche wird der Modediscounter Adler einziehen. Eine weitere wichtige Mieterin wird die Nord-Ostsee-Sparkasse, die ihre erst kürzlich zur „Regionaldirektion“ aufgewertete Zweigstelle aus der Breslauer Straße hierhin verlegt. Außerdem wird die Modekette „Mister.Lady“ eine Filiale eröffnen.

Insbesondere die neue Bekleidungsgeschäfte bereiteten vielen Kommunalpolitikern Kopfzerbrechen, als die Erweiterungspläne im Bauausschuss vorgestellt wurden. Man befürchtete negative Auswirkungen auf den Handel in der Innenstadt.

Letztlich stimmte die Ratsversammlung dem Vorhaben dennoch zu, weil Newport weitere Teile seiner Pläne auch auf der Basis des bestehenden und seit vielen Jahren gültigen Bebauungsplans hätte umsetzen können. Bürgermeister Arthur Christiansen hatte zudem betont, dass der Investor sich in einem städtebaulichen Vertrag verpflichtet habe, keinen Unterhaltungselektronik-Filialisten in die Ladenzeile einziehen zu lassen. Ursprünglich war Media-Markt daran interessiert gewesen, vom Schleicenter an den Stadtrand umzuziehen. Media-Markt gehört genau wie Real zur Metro-Handelsgruppe.

von Ove Jensen

erstellt am 09.Jan.2017 | 12:48 Uhr