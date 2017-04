Jagel : Radfahrer tödlich verunglückt

Der dramatische Auto-Unfall auf der B76 in Fahrdorf am Sonntag war nicht der einzige tödliche Unfall im Raum Schleswig am Osterwochenende. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, ist bereits am Ostersonnabend in Jagel ein 83-jähriger Fahrradfahrer ums Leben gekommenl. Nach Angaben der Polizei fuhr er auf die B77 und übersah dabei offenbar einen herannahenden Mercedes. Der 61-jährige Autofahrer, der Vorfahrt hatte, konnte nicht mehr ausweichen. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

