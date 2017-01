BBZ Schleswig : Public Viewing zum ESC-Vorentscheid mit Helene Nissen

1 von 1 Foto: NDR/Ingo Pertramer 1 von 1

Neun Tage noch, dann hat Helene Nissen (Foto) aus Hollingstedt ihren großen Tag. Dann entscheidet sich, ob sie beim Eurovision-Songcontest in Kiew im Mai Deutschland vertreten darf. Ihre Mitschüler aus dem beruflichen Gymnasium am Schleswiger Berufsbildungszentrum (BBZ) fiebern mit – und haben ein Public Viewing organisiert. Das Event beginnt am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr in der Pausenhalle des BBZ-Neubaus am Eisteich (Gebäude E, zu erreichen über die Zufahrt an der Husumer Straße). Die Fernseh-Übertragung des Vorentscheids beginnt um 20.15 Uhr in der ARD. Helene Nissen muss sich dann mit vier Mitbewerbern messen. Eine Jury bestehend aus Lena Meyer-Landrut, Tim Bendzko und Florian Silbereisen kommentiert die Auftritte. Die Fernsehzuschauer entscheiden dann, wer Deutschland beim ESC-Finale vertritt.

von sn

erstellt am 31.Jan.2017 | 12:30 Uhr