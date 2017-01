Mordfall Erna Ganz : Prozess hinter verschlossener Tür

1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

Morgen früh um kurz nach 9 Uhr werden sich die Türen zum holzgetäfelten Schwurgerichtssaal im Flensburger Landgericht öffnen – und sich wenige Minuten später wieder schließen. Einer der spektakulärsten Mordprozesse der jüngeren Schleswiger Geschichte findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es geht um den Fall Erna Ganz. Für den 52-jährigen Angeklagten gelten die Regeln des Jugendstrafrechts. Denn zum Zeitpunkt der Tat am 30. Juni 1982 war er erst 17 Jahre alt. An jenem Tag wurde die damals 73-jährige Erna Ganz in ihrer Erdgeschosswohnung in der Friedrichstraße 82 überfallen und erstickt.

Der Angeklagte hatte bis zwei Jahre vor der Tat mit ihr im selben Haus gelebt. Die Polizei verhaftete ihn erst im vergangenen Sommer in Saarbrücken. Ein DNA-Test hatte die Beamten 34 Jahre nach der Tat auf seine Spur geführt. Bereits 2013 hatte die Kripo den Fall neu aufgerollt und mehr als 700 Männer zum freiwilligen Speicheltest in die Turnhalle der Bugenhagenschule gebeten – für so etwas war das Analyseverfahren in den 1980er-Jahren noch nicht entwickelt. Der jüngste war inzwischen 48 Jahre alt, der älteste 91. Sie alle wohnten 1982 oder in den Jahren zuvor in der Friedrichstraße oder der näheren Umgebung. Der Mann, der jetzt angeklagt ist, gab seine Speichelprobe erst sehr viel später ab. Er wohnte inzwischen mit seiner Familie im Kreis Ostholstein, und die Polizei brauchte lange, um seine Anschrift herauszufinden. Nachdem die Polizei ihn kontaktiert und um eine Speichelprobe gebeten hatte, ergriff er die Flucht. In Saarbrücken wurde er verhaftet – und legte ein Geständnis ab.

Das Landgericht hat für den Prozess zunächst vier Verhandlungstage angesetzt. Läuft alles nach Plan, fällt das Urteil am 2. Februar. Die Staatsanwaltschaft hat angekündigt, die Öffentlichkeit in enger Abstimmung mit dem Gericht über den Prozessverlauf zu unterrichten. Mitgeteilt hat sie bereits, dass sie dem Angeklagten vorwirft, sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung von Erna Ganz verschafft zu haben, und zwar „in der Absicht, stehlenswerte Gegenstände aus der Wohnung zu entwenden“. Dabei habe die Rentnerin ihn überrascht, woraufhin er sie tötete, um nicht entdeckt zu werden. Der Jugendliche soll damals drogenabhängig gewesen sein.

Das ein Angeklagter im fortgeschrittenen Alter nach Jugendstrafrecht behandelt wird, ist zwar außergewöhnlich, aber nicht einmalig. „Man denke nur an Prozesse gegen KZ-Helfer aus Auschwitz und anderswo“, erläutert der Schleswiger Jugendrichter Dr. Jan Schady, der derzeit im Kieler Justizministerium tätig und Lehrbeauftragter an der Kieler Universität ist. „Da gab es hier in Schleswig-Holstein erst jüngst eine Anklage gegen eine Frau, die inzwischen weit über 90 Jahre alt ist. Letztlich ist es nicht zum Prozess gekommen, weil die Frau nicht mehr verhandlungsfähig war. Aber auch sie wäre gegebenenfalls nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.“

Denn für die Frage, ob das Jugendstrafrecht angewandt wird, ist immer das Alter des Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat entscheidend, erläutert Schady. Der Gesetzgeber habe natürlich eher Fälle vor Augen gehabt, in denen es relativ zeitnah zum Prozess kommt, räumt er ein. Dennoch gilt der Jugendschutzgedanke weiter: Das Gericht wird sich nicht nur mit der Tat, sondern auch mit der Persönlichkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt auseinandersetzen.

Weit bedeutsamer als die Frage der Öffentlichkeit ist für den Angeklagten jedoch, dass das Jugendstrafrecht andere und weniger harte Sanktionen vorsieht als das Erwachsenenstrafrecht. Statt einer lebenslänglichen Haftstrafe, wie sie für Mord sonst vorgesehen ist, drohen dem 52-Jährigen höchstens zehn Jahre. Die würde er jedoch nicht in der Schleswiger Jugendanstalt absitzen, sondern in einem Erwachsenen-Gefängnis.

von Ove Jensen

erstellt am 10.Jan.2017 | 06:58 Uhr