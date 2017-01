VHS Schleswig : Programmhefte nicht mehr frei Haus

1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Wer sich für die Angebote der Volkshochschule (VHS) interessiert, muss sich umstellen: In diesen Tagen wird das Programmheft in Schleswig und den umliegenden Dörfern erstmals nicht mehr an alle Haushalte verteilt. Stattdessen liegt es in Supermärkten, Behörden, Schulen – und natürlich in den Räumen der Volkshochschule – aus. „Wir hatten bisher enorme Streuverluste, das wollen wir vermeiden“, sagte VHS-Leiterin Nicole Schmölz, als sie gestern das neue Semesterprogramm vorstellte. Bisher landeten die Hefte in manchen Familien ungelesen im Papierkorb. Andere Bürger, die sich das Programm vielleicht gern angesehen hätten, bekamen es nicht, weil auf ihrem Briefkasten ein „Keine Werbung“-Schildchen klebt.

„Erfahrungen aus anderen Städten haben gezeigt, dass sich nicht weniger Leute zu den Kursen anmelden, wenn die Programmhefte nicht direkt an die Haushalte verteilt werden“, sagte Schmölz. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt dennoch. Vom Programmheft sind nur unwesentlich weniger als die bisher üblichen 34 000 Exemplare gedruckt worden. Schmölz möchte jederzeit nachlegen können, wenn das Programm an irgendeiner Auslagestelle vergriffen ist. Die ersten Supermärkte sind schon gestern mit den 80 Seiten starken Broschüren im A4-Format beliefert worden. Weitere sollen heute und am Montag folgen.

Inhaltlich findet sich in dem Heft vieles, was sich bewährt hat, aber auch einige Neuerungen. Erstmals hat die VHS ein Schwerpunkt-Thema für das Semester gesetzt. Es lautet: „Mit der VHS nach draußen“. Mehr als sonst gibt es Sport-Angebote unter freiem Himmel und besonders auf dem Wasser – von Rudern über Stand-up-Paddeln bis zum Segeln. Aber auch Foto- und Zeichenkurse finden im Freien statt.

Im Sprachen-Bereich sind neben dem Dauerbrenner Dänisch im Moment besonders die Arabisch-Kurse gefragt. „Es sind vor allem die ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit, die sich mit der Sprache vertraut machen wollen“, sagte Schmölz.

Seit Jahren beliebt sind die zahlreichen Yoga-Kurse. Diesmal ist erstmals eine Yoga-Reise nach Schottland im Angebot. Neu ist ein Kraul-Schwimmkurs für Erwachsene. Den hat Schmölz in ihr Angebot aufgenommen, nachdem gleich mehrere Interessenten danach gefragt hatten.

Zu einem weiteren wichtigen Standbein der Volkshochschule hat sich der Bereich Bildungsurlaub entwickelt. Hier sind vor allem die Gesundheitsangebote gefragt – und zwar nicht nur bei Schleswigern, sondern bei Teilnehmern aus ganz Deutschland, die sich für die Kurse anmelden, während zum Beispiel die Familie Urlaub in einer Ferienwohnung an der Schlei macht.

Eine wichtige Rolle im VHS-Programm spielen auch wieder die Einzelveranstaltungen. Als besonderes Highlight betrachtet Nicole Schmölz einen Vortragsabend mit dem israelischen Schauspieler und Pantomimen Elie Levy, der am Donnerstag, 19. Januar, ab 19 Uhr im Saal der VHS über die Geheimnisse der Körpersprache referiert.

Im Programmheft finden sich auch die Angebote der Volkshochschulen Kropp-Stapelholm, Mittelangeln und Sörup, die sich in ihren Einzugsbereichen selbst um die Verbreitung kümmern und teilweise weiterhin auf die Verteilung an alle Haushalte setzen. Und wer kein gedrucktes Heft in die Hände bekommt, hat immer noch die Möglichkeit, sich das Programm auf der Internetseite www.vhs-schleswig.de anzusehen. Ohnehin würden immer mehr Kursteilnehmer die Möglichkeit nutzen, sich online anzumelden, sagt Nicole Schmölz. Nach 13 Prozent 2015 lag der Anteil 2016 bereits bei 25 Prozent.

von Ove Jensen

erstellt am 07.Jan.2017 | 12:32 Uhr

