Amtsgereicht Schleswig : Partysuff mit fatalen Folgen

Alkohol und Straßenverkehr – eine unheilvolle Kombination mit häufig erheblichen negativen Folgen. Zwei Prozesse vor dem Amtsgericht machten jetzt deutlich, wie fatal der Griff zur Flasche sein kann – für den betrunkenen Fahrer selbst und unschuldige Opfer. Beide Unfälle ereigneten sich in Silberstedt, jeweils verursacht durch junge Männer. Hätten die Führerscheinneulinge beherzigt, was sie in der Fahrschule gelernt hatten, wäre mehreren Unfallopfern erhebliches Leid erspart geblieben.

Fall 1: Ein 19-jähriger Angeklagter aus einem Nachbardorf hätte sich selbst viel Ärger und körperliche Verletzungen ersparen können. Nach einer Geburtstagsfeier Anfang Juni hatte er sich in das Auto eines Kumpels ans Steuer gesetzt, um mit drei Freunden zu einer anderen Party zu fahren. Die Mitfahrer schnallten sich an, er nicht. Die Fahrt endete um 4.35 Uhr im Straßengraben, nachdem der Audi A6 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen war und der junge Fahrer zu stark gegengelenkt hatte. Während die Mitfahrer weitgehend unverletzt blieben, prallte er mit dem Kopf gegen die Scheibe, erlitt erhebliche Schnittwunden im Gesicht, Prellungen und ein Schädel-Hirn-Trauma. Er musste im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt werden. Sein Blutalkoholwert einige Stunden nach dem Unfall: 1,31 Promille.

Vor Gericht zeigte sich der junge Mann voll geständig. Allerdings seien seine Erinnerungen an den Abend sehr lückenhaft. Erklären, warum er sich trotz erheblichen Alkoholkonsums ans Lenkrad setzte, konnte er nicht erklären. „Ich wollte wohl fahren“, vermutete er. Und: „Es tut mir leid, dass es so gekommen ist.“ Sein Verteidiger Ulrich Klaus Becker machte in der Verhandlung, zu der der Vater seinen angeklagten Sohn begleitet hatte, geltend, dass der 19-Jährige sich mit seiner Tat auseinander gesetzt habe. So habe er beispielsweise bereits einen Kursus beim Tüv in Kiel zum Thema Alkohol besucht.

Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass der junge Mann fahrlässig seine Mitfahrer gefährdet und vorsätzlich den Straßenverkehr gefährdet habe. Er forderte daher in Anlehnung an die Empfehlung der Jugendgerichtshilfe, die von einer jugendtypischen Tat sprach, eine Verwarnung nach Jugendstrafrecht. Diese ist verbunden mit der Auflage, 500 Euro an den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu zahlen. Außerdem wird ihm der Führerschein, der bereits nach der Tat eingezogen worden war, für weitere sechs Monate entzogen.

Fall 2: Im Falle des zweiten jungen Mannes, der mit 2,31 Promille deutlich mehr Alkohol im Blut aufwies, wurden zwei Frauen schwer verletzt. Der ebenfalls 19-Jährige war Anfang April mit seinem Auto – einem Audi A3 – volltrunken auf der B 201 auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein mit zwei Frauen besetztes Auto gecrasht.

Zuvor hatte er sich nach einer Feier von den Eltern eines Freundes in eine Schleswiger Disco fahren lassen. Zum Weiterfeiern war er dann mit zwei Freunden mit dem Rad nach Hause gefahren. Um sechs Uhr kamen sie auf die Idee, ein Spiel zu spielen, hätten aber keine Würfel gehabt. Diese wollte der Angeklagte aus einer Wohnung nur wenige Hundert Meter entfernt holen. Warum er dafür trotz der Warnung eines Freundes mit einem weiteren Kumpel ins Auto stieg, wusste er nicht mehr. Und auch nicht, warum er einen Umweg über die Bundesstraße nahm.

An dem dort von ihm verursachten Unfall tragen die beiden Opfer aus dem anderen Auto schwer. Eine der Frauen kann bis heute ihre rechte Hand nicht mehr vollständig nutzen. Die andere Frau verbrachte nach den Worten von Jugendrichter Martin Krauel unter anderem mit Wirbelbrüchen und einer Lungenquetschung insgesamt fünf Wochen in Kliniken und wird wohl noch weitere Krankenhausbehandlungen über sich ergehen lassen müssen.

Staatsanwalt Joachim Wohlerdt erklärte, die schweren Folgen des Unfalls dürften bei der Beurteilung nicht unberücksichtigt bleiben. Der Täter lebe zwar in einer eigenen Wohnung, insofern könne man an der Anwendung des Jugendstrafrechts zweifeln, sagte er. Gleichwohl folgte er der Empfehlung der Jugendgerichtshilfe, die einen „sehr jugendlichen Eindruck“ von dem Angeklagten hatte. „Eine jugendtypisch völlig unsinnige Fahrt“, war dann auch das Resümee des Staatsanwalts.

Während Anwalt Becker eine Verurteilung mit einem Führerscheinentzug von sechs Monaten für ausreichend erachtete, folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Verwarnung mit einer Zahlung von 800 Euro für gemeinnützige Zwecke sowie Führerscheinentzug für weitere neun Monate.

Die Anwendung des Jugendstrafrechts ist immer mit einem erzieherischen Anspruch verbunden. Beide Angeklagten, die nach ihrer jeweiligen Berufsausbildung eigentlich einen Führerschein für die spätere Arbeitsaufnahme benötigen, entließ der Richter mit den Worten: „Ich hoffe, wir werden uns hier nie wiedersehen.“





von Hannes Harding

erstellt am 05.Jan.2017 | 12:45 Uhr

