Schleswig : Noch fehlen Millionen fürs Theater

Thomas Schreitmüller ist Bürgermeister von Barsbüttel, einer Gemeinde mit 12 000 Einwohnern am östlichen Stadtrand von Hamburg. Er hat ein gewichtiges Wort mitzureden, wenn es um das Geld für den neuen Schleswiger Theatersaal auf der Freiheit geht. Denn er ist Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages und damit mitverantwortlich für den rund 300 Millionen schweren kommunalen Investitionsfonds des Landes. Aus diesem Fonds – das ist die große Hoffnung der Schleswiger Kommunalpolitiker – soll fast ein Viertel der Summe kommen, die für den Theaterbau benötigt wird.

Es dürfte ein gutes Stück Arbeit werden, Schreitmüller zu überzeugen. Der Mann reagiert ausgesprochen skeptisch, als die SN mit ihm telefonieren und auf die Schleswiger Theaterpläne ansprachen. „Ich halte das für schwierig“, sagt er.

Über die Verwendung des Investitionsfonds entscheidet zwar der Landtag, folgt dabei aber dem Votum der drei kommunalen Spitzenverbände. In ihnen sind alle Kreise, Städte und Gemeinden Schleswig-Holsteins zusammengeschlossen. Bedenken gegen das Ansinnen Schleswigs sind zwar auch aus dem Städteverband und dem Landkreistag zu hören. In Schreitmüllers Gemeindetag ist der Widerstand jedoch am größten.

Der Investitionsfonds ist vorrangig dafür vorgesehen, den Kommunen im Land zinsgünstige Kredite zu gewähren. Dass es – wie beim Schleswiger Theaterbau angedacht – einen Zuschuss gibt, der nicht zurückgezahlt werden muss, geschieht nur in Ausnahmefällen, die sehr gut begründet sein müssen. In der Regel gibt es diese Zuschüsse für Vorhaben, von denen nicht nur eine einzelne Stadt oder Region profitiert, sondern das ganze Land.

Vor dreieinhalb Jahren hatten die kommunalen Spitzenverbände dennoch schon einmal Geld für das Schleswiger Theater bewilligt, sogar eine deutlich höhere Summe als die, um die es jetzt geht. Dieses Geld war verfallen, nachdem sich die Ratsversammlung im Januar 2014 in einer knappen Entscheidung gegen das Vorhaben ausgesprochen hatte. Für den damals geplanten Neubau auf dem Hesterberg waren 6,3 Millionen Euro aus dem kommunalen Investitionsfonds vorgesehen. Hintergrund war die Sorge um die Existenz des gesamten Landestheaters. Generalintendant Peter Grisebach hatte immer wieder gewarnt, er müsse Insolvenz anmelden, wenn der Neubau bis 2017 nicht steht.

So weit ist es nicht gekommen. Dennoch bleibt die Zukunft der Landestheater-GmbH ungewiss. Sönke Schultz, der Geschäftsführer des Landkreistages, verweist deshalb auch darauf, dass die kommunalen Spitzenverbände die Gewissheit brauchen, dass die Städte und Kreise, die am Landestheater beteiligt sind, langfristig dabeibleiben. „Es macht wenig Sinn, aus dem kommunalen Investitionsfonds ein Theater nur für die Stadt Schleswig zu fördern“, sagt er. „Es muss um das Landestheater insgesamt gehen.“ Und selbst dann werden wohl nicht alle Kreise, Städte und Gemeinden sofort jubeln. Schließlich bespielt das Landestheater – anders als sein Name es vermuten lassen könnte – nicht ganz Schleswig-Holstein, sondern nur den nördlichen und den westlichen Teil, von Flensburg bis Itzehoe.

Hinzu kommt: Seit 2014 ist der kommunale Finanzausgleich in Schleswig-Holstein reformiert worden – zugunsten von Städten wie Schleswig und zum Nachteil vieler kleinerer Gemeinden. Auch das, deutet Thomas Schreitmüller an, trägt dazu bei, dass der Gemeindetag jetzt skeptisch ist. „Es gibt eine Reihe von Theatern, die ohne Mittel aus dem Investitionsfonds finanziert wurden“, sagt Schreitmüller. Deshalb müsse man fragen, warum dies in Schleswig anders sein soll.

Insgesamt plant die Stadt mit Baukosten von gut neun Millionen Euro. Die Schleswiger Ratsfraktionen haben sich darauf geeinigt, fünf Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt bereitzustellen. Das ist genau die Summe, die bereits als städtischer Beitrag für den Hesterberg vorgesehen war. Weitere zwei Millionen zusätzlich zu den Mitteln des kommunalen Investitionsfonds sollen direkt vom Land Schleswig-Holstein kommen. Fest zugesagt ist das Geld noch nicht, im Rathaus spricht man aber von „positiven Signalen“. Eine Entscheidung könnte schon im Februar fallen. Offen ist noch, ob und in welcher Form sich der Kreis Schleswig-Flensburg beteiligt. Für den Hesterberg hatte der Kreis eine Million Euro in Aussicht gestellt – zur Hälfte aus seinem allgemeinen Haushalt, zur anderen Hälfte aus der Kreis-Kulturstiftung.

von Ove Jensen

erstellt am 14.Jan.2017 | 14:53 Uhr