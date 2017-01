Neue Rettungswache für schnelle Hilfe

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Rettungswache Schleswig-Süd im Busdorfer Gewerbepark Wikingerland hat ihren Betrieb aufgenommen. Sieben Monate nach Baubeginn wurde das Gebäude mit einer Feierstunde eingeweiht. Architekt Joachim Hansen überreichte den symbolischen Schlüssel im XXL-Format an Haddebys Amtsvorsteher Frank Ameis und Landrat Wolfgang Buschmann. „Das ist ein Meilenstein. Und so möchte ich dem Amt Haddeby an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für die Bereitschaft danken, die Rettungswache zu errichten und an den Kreis Schleswig-Flensburg zu vermieten. Was von Anfang an mit Verstand und Umsicht geplant wurde, ist heute Wirklichkeit geworden“, sagte Buschmann.

Der neue Standort nahe der Autobahn gewährleistet den Bürgern im ländlichen Raum eine schnellere medizinische Versorgung im Notfall. Rettungsdienste haben die gesetzliche Vorgabe, spätestens zwölf Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort sein zu müssen. Weil aber die Zahl der Einsätze immer weiter anstieg, wurde es zunehmend zu einem Problem, die Hilfsfristen von Schleswig St. Jürgen aus in den Gemeinden Borgwedel, Geltorf, Selk, sowie in Teilen Busdorfs und Fahrdorf einzuhalten. Mit der neuen Wache entfällt nun der zeitraubende Weg durch die Stadt.

Die neue Rettungswache am Thorshammer hat eine Nutzfläche von 341 Quadratmetern, und die Fahrzeughalle biete ausreichend Platz für vier Einsatzfahrzeuge. Durch Arbeits- und Sozialräume ist der Einsatz des Rettungsdienstes rund um die Uhr gewährleistet. Ein Bereitschaftsraum, drei Ruheräume, ein Dienstzimmer, Sanitär,- Desinfektions-, Wasch- und Umkleideräume für Damen und Herren sowie diverse Lager- und Nebenräume gehören nun zum Arbeitsplatz für rund 15 Rettungsassistenten. Drei Rettungsdienstträger kooperieren hier in der Notfallversorgung: DRK, Johanniter Unfallhilfe und das Betreuungsunternehmen Promedica. „Das ist wegweisend für die Zukunft“, sagte der Landrat.

Seit 2014 beschäftigte sich das Amt Haddeby mit der Neugestaltung des Rettungsdienstes im ländlichen Bereich. Nachdem die zuständigen Gremien des Kreises als Rettungsdienstträger und des Amtes Haddeby als Bauträger und schließlich die Krankenkassenverbände als Kostenträger ihre Zustimmung erteilt hatten – und damit vor allen Dingen auch die Finanzierung der rund 940 000 Euro umfassenden Investition geklärt waren, konnte der Neubau endlich auf den Weg gebracht werden.

Amtsvorsteher Frank Ameis lobte, dass Zeit- und Kostenplan eingehalten wurden. „Nun ist hier sicherlich keine Elbphilharmonie entstanden, auch keine Tunnelröhre und schon gar kein Flughafen, aber dass ein öffentliches Bauprojekt innerhalb des Kostenrahmens umgesetzt werden kann, ist beruhigend und gewiss der Erwähnung wert“, sagte er.

Landrat Wolfgang Buschmann konnte sich bei all den lobenden Worten eine kleine Kritik nicht verkneifen: „Alles ist hervorragend. Nur eines fehlt“, sagte er und spielte damit mit einem Augenzwinkern auf das fehlende Urinal in der Herrentoilette an, das aus Kostengründen auf der Strecke geblieben war. Ralf Feddersen, Haddebys Leitender Verwaltungsbeamter hatte es vom Bauplan gestrichen. Begründung: „Wer im Stehen pinkeln kann, der kann sich auch hinsetzen.“

Den Weg zur Rettungswache am neuen Standort hatten sich die Verantwortlichen nicht leicht gemacht. Dass der Bau im südlichen Bereich der Stadt Schleswig entstehen musste, lag angesichts der Probleme auf der Hand. Zunächst stand auch das Gelände des Amtsbauhofes im Fokus der Betrachtung. Dort wurde ein mehrmonatiger Probebetrieb organisiert, um die Eignung des Standortes unter den spezifischen Einsatzanforderungen des Rettungsdienstes zu testen. Auch wenn am Ende des Testlaufes eine durchaus positive Bilanz gezogen werden konnte, erwies sich das Grundstück im Gewerbegebiet Wikingerland nach Abwägung aller Umstände als noch geeigneter, um die für den Rettungsdienst notwendige zusätzliche Wache zu realisieren, wie Amtsvorsteher Frank Ameis in seinen Grußworten deutlich machte.





von Gero Trittmaack

erstellt am 11.Jan.2017 | 17:42 Uhr