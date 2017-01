Kreis Schleswig-Flensburg : Nachholbedarf bei Kinderkrippen

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Schleswig | Als der Ausbau von Krippenplätzen für unter Dreijährige bundesweit forciert und mit einer konkreten Quote unterlegt wurde – das war im Jahr 2011 –, galt die Zielmarke von 35 Prozent für Mitte 2012 als ambitioniert, aber machbar. Fünf Jahre später hat sich die Lage grundlegend verändert. In dem Maße, in dem die Kita-Infrastruktur in den Gemeinden im Kreis ausgebaut wurde, stieg auch der Bedarf, den Eltern anmeldeten – eine Spirale, die die Versorgungsquote auf durchschnittlich fast 44 Prozent schnellen ließ. Und weil sich zugleich die Gesellschaft im Wandel befindet, gehen Experten davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird – auch bei älteren Kindern. Dabei ist nicht nur Quantität, sondern auch Qualität gefragt.

Der Krippenausbau komme im Kreis gut voran, heißt es im aktuellen Kindertagesstättenbedarfsplan. Es gebe aber immer noch regionale Unterschiede, sodass in einigen Gemeinden nach wie vor ein verstärkter Ausbau erforderlich sei. Insbesondere der Ausbau der U3-Betreuung wurde in den vergangenen Jahren mit Landes- und Bundesmitteln unterstützt. Insgesamt wurden bisher rund 14,5 Millionen Euro für den Kreis zur Verfügung gestellt. Und auch für dieses Jahr sind nach Angaben der Verwaltung weitere Landesmittel zugesagt worden. Hinzu kommen noch Mittel des Bundes aus einem vierten Investitionsprogramm.

Die aktuell genehmigten U3-Betreuungsplätze (Stand November 2016) verteilen sich wie folgt: 1340 Krippenplätze, durchschnittlich 315 Plätze in altersgemischten Gruppen und 45 Plätze in institutioneller Tagespflege. Zudem werden rund 100 Plätze in privater Tagespflege angeboten, davon sind 78 von U3-Kindern belegt. „Trotz der verbesserten Versorgungsquote kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Einzelfällen mit örtlichen Versorgungsdefiziten zu rechnen ist“, schreibt Günter Karstens aus dem Fachbereich Jugend und Familie in seinem Bericht. Denn der Betreuungsbedarf sei nach wie vor steigend.

Zudem würden inzwischen vermehrt längere Betreuungszeiten nachgefragt und die in der Kita zu betreuenden Kinder immer jünger. In einigen Regionen, wie zum Beispiel in Hürup, meldeten einige Kita-Träger aktuell, dass ganze Jahrgänge bereits kurz nach der Geburt von ihren Eltern für einen Platz angemeldet werden. Deshalb appelliert Karstens an die Gemeinden, den U3-Ausbau weiter voranzutreiben und zu unterstützen. „Da ist richtig Musik drin“, so Karstens.

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für über dreijährige Kinder (Ü3) kann seit Jahren kreisweit rechnerisch umgesetzt werden. Allerdings gibt es Engpässe, wo sich beispielsweise aufgrund der Ausweisung neuer Baugebiete verstärkt Familien mit kleineren Kindern niederlassen. Versorgungsprobleme gibt es laut Kita-Bedarfsplan auch hier vor allem im Flensburger Umland.

Für Brigitte Geißler, beim DRK zuständig für die elf Kitas im Kreis, ist der derzeitige Ausbaustand nur ein Zwischenschritt. „Bei U3 sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange“, sagt sie und prognostiziert angesichts von Fachkräftemangel und demografischer Entwicklung, „dass wir in einigen Jahren bei einer Versorgungsquote für unter Dreijährige von 90 Prozent liegen.“ Fast alle Kinder würden dann im Alter ab einem Jahr in den Kindergarten kommen. Mit erheblichen investiven Folgen für die Kita-Träger. „Darauf wird sich die Gesellschaft einstellen müssen, bisher haben wir die Entwicklung unterschätzt“, glaubt sie.

Ganz soweit geht Christine Hansen nicht. Die stellvertretende Leiterin des evangelischen Kindertagesstättenwerks (38 Kitas) beobachtet zwar auch einen weiter steigenden Bedarf, den aber eher punktuell vor allem im Raum Flensburg. Gleichwohl seien die Herausforderungen für die Träger im ganzen Kreis erheblich, denn die Anforderungen steigen nicht nur quantitativ. Die nachgefragten Öffnungszeiten würden länger, und aktuell werde vermehrt über die Frage diskutiert, wie eine „gesunde Vollversorgung“ der Kinder realisiert werden kann. Viele Kommunen seien zudem in Not, weil ihnen zwar bei der Investition unter die Arme gegriffen werde, sie aber der Betrieb der erweiterten Kitas vor finanzielle Probleme stelle.

Hinzu kommt laut Kindertagesstättenbedarfsplan, dass kaum noch genügend Fachkräfte für eine qualifizierte Betreuung zur Verfügung stünden. „Hier befinden sich die Kitas im Wettbewerb um die Fachkräfte und auch mit den außerordentlich zahlreichen Jugendhilfeeinrichtungen im Kreis.“ Da solch ein Fachkräftewettstreit überwiegend über das Gehalt ausgetragen werde, würden Mehraufwendungen für die Einrichtungsträger auch für Personal unausweichlich.





