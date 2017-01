Schleswig : Mordfall Erna Ganz: Am Mittwoch beginnt ein ungewöhnlicher Prozess

Die damals 73-jährige Erna Ganz war in den Abendstunden des 30. Juni 1982 in ihrer Erdgeschosswohnung überfallen, vergewaltigt und erstickt worden. Der Täter erbeutete mehrere Silbermünzen und drei Armbanduhren.

Die Polizei ging davon aus, dass der Täter sich in der Nachbarschaft auskannte. Er verließ die Wohnung der alten Dame über ein Fenster auf der Rückseite des Hauses. Möglicherweise habe er zum Tatzeitpunkt aber schon nicht mehr dort gewohnt.

Das Mordopfer befand sich offenbar allein in dem Mehrfamilienhaus, weil alle Nachbarn auf einer Feier waren. Der einzige Sohn der Witwe hatte seinen Wohnsitz zwar auch im gleichen Gebäude, war aber oft beruflich bedingt mehrere Tage nicht zu Hause. So auch an dem fraglichen Abend. Er entdeckte die Leiche seiner Mutter am nächsten Morgen.

Die ermittelnde Kriminalhauptkommissarin Susanne Jager beschrieb das Mordopfer 2013 als „unauffälliges Mütterchen, nur 1,50 Meter groß und korpulent.“ Es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass Erna Ganz unglücklich gestürzt sein könnte, wie es in Zeitungsberichten von 1982 hieß.