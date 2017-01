Prozess in Flensburg : Mord an Erna Ganz: Angeklagter bereits wegen anderem Tötungsdelikt verurteilt

1 von 1 Foto: Ove Jensen 1 von 1

Flensburg/Schleswig | Am Mittwoch hat vor dem Flensburger Landgericht der Mordprozess im Fall Erna Ganz begonnen. Die damals 73-jährige Rentnerin war am 30. Juni 1982 in ihrer Wohnung im Schleswiger Stadtteil Friedrichsberg getötet worden. 35 Jahre später steht der mutmaßliche Täter vor Gericht und der erste Prozesstag begann mit einem neuen Detail: Der Angeklagte wurde bereits 1986 vom Landgericht Lübeck wegen eines Tötungsdelikts zu einer Jugendstrafe verurteilt. Dies geschah drei Jahre nach dem Mord an Erna Ganz.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil der Angeklagte – ein heute 52-Jähriger, der inzwischen nicht mehr in Schleswig lebt – zum Zeitpunkt der Tat noch Jugendlicher war. Jedoch hat das Gericht wegen der Bedeutung des Falls einzelnen Pressevertretern Zugang zur Verhandlung gestattet – unter der Auflage, keine Einzelheiten zu veröffentlichen, die auf die Identität des Angeklagten schließen lassen.

Staatsanwalt Axel Schmidt schilderte in seiner Anklage Details zum Tathergang: Der Angeklagte habe sich unter dem Vorwand, telefonieren zu wollen, Zugang zur Wohnung der alten Dame verschafft. Tatsächlich habe sich der damals drogenabhängige Jugendliche nach Bargeld und Wertgegenständen umgesehen. Als es zum Streit kam, habe er die Frau mit einem Sofakissen erstickt. Anschließend habe er ihre Kleidung mit einem Küchenmesser aufgeschnitten und sich an der Leiche vergangen. Der vor dem Jugendgericht angeklagte Familienvater nahm die Vorwürfe regungslos auf.

Als erster Zeuge sagte ein Polizist der Flensburger Mordkommission aus, der den Angeklagten kurz nach seiner Verhaftung vernommen hatte. Nach mehreren Anläufen habe der Mann schließlich ein Geständnis abgegeben. Die Polizei hatte den lange ungeklärten Mordfall 2014 mit einem Massen-Gentest neu aufgerollt.

von Ove Jensen

erstellt am 11.Jan.2017 | 12:50 Uhr

