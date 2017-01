Schleswig-Flensburg : Mit Karten-Lesegerät auf Raserjagd

1 von 1 Foto: Herbst-Gehrking 1 von 1

Ein Jahr haben die Vorbereitungen gedauert. Jetzt ist es soweit: Der Kreis Schleswig-Flensburg hat den Verkehrsüberwachern des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord zwei Kreditkarten-Lesegeräte zur Verfügung gestellt. Damit sollen in Zukunft ausländische Verkehrssünder abkassiert werden. „Das wird unsere Arbeit sehr erleichtern“, freut sich Broder Busse. Der Leiter des Schwerlast- und Gefahrgutdienstes hatte die Anschaffung initiiert.

Das Schleswiger Revier ist in drei Fachdienste eingeteilt, die nahezu den kompletten Bereich nördlich des Nord-Ostsee-Kanals inklusive der Radar Hochbrücke abdecken. „Bei unseren Verkehrskontrollen kommt es oft vor, dass wir ausländische Fahrer haben, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeiten halten oder telefonieren“, erzählt Busse. Ebenso gebe es bei zahlreichen Lkw Mängel. Wer erwischt wird, der muss gleich zahlen oder bei höheren Beträgen eine sogenannte Sicherheitsleistung zur Sicherung des Verfahrens abgeben, bevor das Eintreiben später nur mit hohem Aufwand oder gar nicht möglich ist. „Und das war bisher oft sehr kompliziert für uns“, sagt Broder Busse. Gerade bei dänischen Fahrern sei eine spätere Verfolgung oft nicht möglich, weil Dänemark ein EU-Abkommen über den Austausch von Verkehrsdaten noch nicht umgesetzt habe.

Wenn der Fahrer also kein oder nicht genügend Geld dabei hatte, mussten die Polizisten ihn zum nächsten Geldautomaten bringen, den Betrag kassieren und ihn wieder zurückbringen. „Wenn sie dann zum Beispiel am Parkplatz Jalmer Moor stehen, bedeutet das eine Fahrt von mindestens einer Stunde, in der man für weitere Kontrollen ausfällt. Das ist verschenkte Zeit“, findet der 41-Jährige. Doch damit nicht genug: Bei Großkontrollen könne schon ein hoher Betrag zusammenkommen, „den wir wiederum nach der Schicht bei der Landeskasse einzahlen müssen“. Das Hantieren mit den Beträgen sei eine zusätzliche Belastung gewesen. „Es kam schon vor, dass ich das Geld zur Sicherheit in mein Waffenfach eingeschlossen habe, weil die Bank nicht mehr geöffnet hatte“, erzählt Busse.

Doch all diese Unwägbarkeiten gehören zunächst für ein Jahr der Vergangenheit an. So lange läuft nämlich die Pilotphase. Jetzt müssen die Verkehrssünder ihre Karte nur noch in das Gerät stecken und den Pin eingeben. Das Geld landet direkt auf dem Konto der Kreiskasse und wird bei Bedarf an die entsprechende Stelle weiterüberwiesen. Broder Busse hat es geschafft, dafür die Kreise Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, die Stadt Flensburg sowie die Staatsanwaltschaften Flensburg und Kiel und das Landespolizeiamt in Kiel mit ins Boot zu holen. „Da wir in mehreren Kreisen unterwegs sind, haben wir eine Vereinbarung geschaffen, der alle zugestimmt haben“, sagt der Polizist nicht ohne Stolz.

Da die meisten Einsätze im Kreis Schleswig-Flensburg stattfinden, hat dieser die Federführung übernommen: „Die Polizei kam auf uns zu, und wir fanden das sinnvoll“, sagt Martin Winter, Fachdienstleiter für Finanz- und Rechnungswesen. Inklusive Umsatzsteuer kosten die Geräte rund 2000 Euro. „Wir schauen uns jetzt erst einmal an, wie das funktioniert, und dann entscheiden wir in einem Jahr, ob weitere Geräte benötigt werden“, sagt Winter.

Broder Busse ist ziemlich sicher, dass sich die Kreditkarten-Lesegeräte rentieren werden. „In Ostholstein sind solche Geräte schon länger im Einsatz, und das sehr erfolgreich“, weiß er von seinen Kollegen. Er rechnet mit etwa 100 Abbuchungen in einem Jahr.

Auch im Kreis Schleswig-Flensburg haben die Kartenleser schon ihren ersten Einsatz hinter sich. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Kupfermühle sind den Polizisten rasende Skandinavier ins Netz gegangen. „Die waren richtig überrascht, als wir das Gerät hervorholten, haben aber sofort gezahlt“, erzählt Busse und schmunzelt. Insgesamt kamen rund 400 Euro zusammen.

Wer als deutscher Verkehrssünder nun hofft, seine Bußgeld sofort zahlen zu können, den muss Broder Busse enttäuschen: „Das geht nicht. Deutsche bekommen nach wie vor Post von uns.“

von Birthe Herbst-Gehrking

erstellt am 21.Jan.2017 | 07:43 Uhr