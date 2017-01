Foto-Wettbewerb im Stadtmuseum : Mit einer Meeresschildkröte auf den ersten Platz

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Foto-Ausstellungen sollen das Markenzeichen des Schleswiger Stadtmuseums bleiben – auch nach der Pensionierung des langjährigen Museumsdirektors Holger Rüdel, der diesen Schwerpunkt seit den 1980er Jahren gesetzt hatte. „Es wird weitergehen“, versprach die kommissarische Museumsleiterin Dörte Beier gestern Nachmittag. Im Günderothschen Hof, dem Haupthaus des Museums, überreichte sie den Gewinnern des jüngsten Foto-Wettbewerbs ihre Preise. Für den Sommer plant sie eine Ausstellung mit Schwarz-Weiß-Fotografien, die der Künstler Alfred Ehrhardt (1901-1984) in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg im ganzen Landesteil Schleswig gemacht hat.

Zunächst aber ging ihr Blick zurück ins vergangene Jahr, als das Museum Bilder des amerikanischen Naturfotografen Art Wolfe zeigte und parallel einen Foto-Wettbewerb ausschrieb, dessen Sieger jetzt feststehen. (Die Gewinnerfotos veröffentlichten die SN bereits am Dienstag). Den ersten Preis gewann Maria Weber aus Schleswig mit einer Aufnahme, die ihr Ende 2014 auf einer Kuba-Reise gelang: Es zeigt eine frisch geschlüpfte Meeresschildkröte, die sich auf der Insel Cayo Largo über den Strand auf den Weg ins Wasser macht. „Der drastische Kontrast, in dem die winzige Schildkröte zur unendlichen Weite des Meeres steht, macht deutlich, wie unwahrscheinlich ihr Überleben im Grunde ist.“ Das Bild drücke für sie „den Beginn einer Lebensreise“ aus. Ihre eigene Lebensreise hat Maria Weber nach Cambridge geführt. So konnte sie gestern nicht an der Ehrung teilnehmen. In Vertretung nahm ihre Mutter Dine-Hanne Weber den Preis entgegen – eine Olympus-Pen-E-PL7-Kamera mit Wechseloptik. Kameras gab es auch für die Zweit- und Drittplatzierten Harald Raabe und Kathrin Klein sowie für die Gewinnerinnen des Jugend-Wettbewerbs Jolie Organista (erster Platz), Amelie Körbs (zweiter Platz) und Ronja Einberger (dritter Platz). Über den Gewinn seiner Tochter freute sich auch Jolies Vater Franz Organista: „Jetzt hat sie endlich eine eigene Kamera – bis jetzt hat sie immer unsere genommen.“

Weitere Preise in Form von Art-Wolfe-Bildbänden gab es für Matthias Holling, Hans-Joachim Ott und Ehrhard Wende.

Die prämierten Bilder sollen demnächst in den Räumen des Fotogeschäfts Guth, Schmiedestraße 27 in Kappeln, ausgestellt werden. Den Wettbewerb hatte das Stadtmuseum zusammen mit dem Fotogeschäft, mit der Nospa, der Ostseefjord Schlei GmbH und den Schleswiger Nachrichten ausgelobt. Nospa-Sprecher Burkhard Lauritzen kündigte an, die Foto-Ausstellungen des Museums auch in Zukunft zu unterstützen. „Das Stadtmuseum ist Schleswig-Holsteins Kompetenzzentrum für Fotografie“, sagte er.

von Ove Jensen

erstellt am 21.Jan.2017 | 07:41 Uhr

