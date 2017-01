Schleswiger THW : Mit Ausdauer zum neuen Einsatzwagen

vergrößern 1 von 2 Foto: wim (2) 1 von 2

Handwerkliches Geschick ist zwar keine Voraussetzung, um mitmachen zu können. Aber es ist sicherlich auch kein Nachteil, wenn man als ehrenamtlicher Helfer beim Technischen Hilfswerk (THW) aktiv ist. Denn einerseits muss man als Mitglied der Zivil- und Katastrophenschutz-Organisation die vielfältigsten Aufgaben und Einsätze meistern, und andererseits immer auch selbst Hand anlegen, um den eigenen Ortsverband voranzubringen. Das haben jetzt wieder einige Schleswiger THW-Helfer unter Beweis gestellt – und in monatelanger Eigenleistung einen schrottreifen Transporter in ein neues Einsatzfahrzeug verwandelt.

Eigentlich war der alte Mercedes 1017 schon aussortiert. Ursprünglich war er für die Bundespolizei im Einsatz. Danach übernahmen die THW-Kollegen in Stralsund den Wagen, bis sie ihn vor etwa zwei Jahren zum Verschrotten nach Kiel brachten. „Dort haben wir ihn zufällig entdeckt und uns gleich gefragt, ob wir ihn nicht noch für unsere Zwecke umbauen könnten“, erzählt Christian Knopp. Er selbst gehört zur sogenannten „Örtlichen Gefahrenabwehr Tauchen“ des Schleswiger Ortsverbandes. Und die hatte bislang kein eigenes Fahrzeug. Nachdem der alte Mercedes in mehr als 500 Arbeitsstunden komplett umgebaut wurde (stets in Absprache mit dem Tüv), ist das nun anders. „Wir haben alles rausgerissen, das Ding komplett entkernt. Da ist eine Menge Arbeit reingegangen. Aber es hat sich gelohnt“, sagt Knopp. Denn nicht nur die gesamte Ausrüstung, sondern auch die halbe Mannschaft finden Platz in dem Wagen.

Insgesamt hat die Schleswiger THW-Tauchtruppe acht Mitglieder. Die treffen sich, wenn möglich, jeden Dienstag zum Übungsabend. Nicht nur im Sommer, sondern auch jetzt im Winter. Das wiederum hat auch Vorteile für die Bevölkerung in der Region, denn in der kalten Jahreszeit werden auch regelmäßig die Badestellen in der Schlei oder den umliegenden Seen von den Männern abgetaucht und von Müll, Scherben oder auch mal versunkenen Autos befreit.

Im Mittelpunkt stehen aber die Einsätze – und die können es wahrlich in sich haben. Denn seitdem die Tauchgruppe 1982 an den Start ging (der Schleswiger THW-Ortsverband wurde 1952 gegründet), haben die Helfer bei Sucheinsätzen über 50 Leichen aus den Gewässern in Schleswig-Holstein geborgen – von der Nord- und Ostsee über den Kanal bis hin zur Schlei. „Da waren schon heftige Fälle dabei, und das ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache“, sagt Knopp. Das THW biete aber immer eine psychologische Nachsorge an, wenn man das wünsche. „Und man kann einen Einsatz auch ablehnen, wenn man Bedenken hat oder sich nicht gut fühlt.“

Das betont auch Ortsbeauftragter Peter Schmidt, der insgesamt sehr zufrieden ist mit seiner Schleswiger THW-Truppe, die vor vier Jahren einen großen Neubau im Gewerbegebiet St. Jürgen bezogen hat. Der Ortsverband zählt zurzeit 123 Mitglieder, von denen immerhin 75 aktive Helfer sind. Auch die Jugendgruppe, die sich immer sonnabends an der Zentrale trifft, ist mit 25 Mitgliedern stark besetzt. „Wir haben dennoch Nachwuchssorgen und brauchen mehr Leute“, sagt Schmidt. Denn viele Aktive seien heutzutage immer stärker an ihrem Arbeitsplatz eingebunden. Und gerade in der jungen Generation zwischen 18 und 25 Jahren fehlten ihnen Helfer. „Die Jugendlichen verlassen nach der Schule für eine Ausbildung oder ein Studium die Region und gehen uns dann natürlich verloren“, sagt Schmidt.

Sein Stellvertreter, Kai Werner, ist dennoch zuversichtlich, dass sich auch in Zukunft viele Freiwillige für das THW begeistern können und werden. Denn die Aufgaben, die damit verbunden sind, seinen sehr reizvoll. „Und dafür muss man nicht zwingend Technik-affin sein. Wir sind eine bunte Truppe, in der es Platz für jeden gibt“, betont er. Auch Frauen dürften sich dabei angesprochen fühlen. Denn die sind bislang noch klar in der Minderheit. Gerade einmal fünf weibliche Mitglieder zählt der Ortsverband.

