Steinfeld : Markttreffs brauchen frischen Wind

1 von 1 Foto: Ami 1 von 1

Steinfeld | Es ist eine Idee aus dem vergangenen Jahrhundert, die heute noch Früchte trägt. 1999 stellte das Land Schleswig-Holstein das Markttreff-Konzept als Chance vor, dem schwächelnden ländlichen Raum neues Leben einzuhauchen. Hintergrund war die Erkenntnis, dass es notwendig sei, dem Sterben der Gasthöfe, dem Abzug von Sparkassen, Lebensmittelhändlern und anderen Dienstleistern etwas entgegenzusetzen, um die Lebensqualität auf den Lande zu steigern.

Das Konzept steht auf drei Säulen: Ein Markttreff soll den Bürgern Einkaufsmöglichkeiten (Lebensmittel/Backwaren), Dienstleistungen (Geldautomat, Arzt, Lotto/Toto, Sozialstation, Bücherei etc.) bieten und ein Treffpunkt für alle Bürger in der Gemeinde sein. Keines der Angebote darf eine Konkurrenz zu bestehenden Geschäften darstellen, die Fäden hält die Gemeinde in der Hand. Ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept und einige weitere Bedingungen sind Voraussetzungen dafür, dass das Land bis zu 55 Prozent der Investitionen übernimmt, die laufenden Kosten trägt jede Gemeinde selbst.

Für Jan-Nils Klindt, der die sechs Markttreffs im Kreis Schleswig-Flensburg für das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume betreut, sind die Markttreffs eine Erfolgsgeschichte. „Alle der 37 im Lande sind speziell auf ihren Standort und die besonderen Bedürfnisse der Bürger zugeschnitten. Sozusagen passgenau“, sagt er, verschweigt aber auch nicht, dass es immer wieder beratenden Gespräche gibt – und dennoch nicht immer alles nach Plan läuft. Fast alle Treffs haben zum Teil schmerzhafte Anpassungsphasen hinter sich.

Ein Beispiel dafür ist der Treff in Munkbrarup, der auch einst mit einem Lebensmittelmarkt, einer Lotto-Annahmestelle und weiteren Angeboten geplant war, die dem Dorf fehlten. Es zeigte sich allerdings schnell, dass dieses Konzept wirtschaftlich nicht tragbar war. „Wir liegen einfach zu nah an Wees und Glücksburg“, erklärte Bürgermeisterin Margrit Jepsen. So wurde der Markttreff zu einem reinen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und die Vereine. In dem alten Gebäude findet die Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit der Gemeinde statt, es gibt Computer-Arbeitsplätze und das Gemeindearchiv ist dort untergebracht.

Aber damit soll bald Schluss sein. Weil die zwölf Jahre der Zweckbindung abgelaufen sind, muss die Gemeinde keine Fördermittel zurückzahlen, wenn sie das Haus nun verkauft. Am Feuerwehrgebäude soll nun ein neues Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Damit endet auch die Geschichte des Markttreffs in Munkbrarup.

Steinfelds Bürgermeister Heinrich Buch dagegen kämpft derzeit vehement darum, seinen Markttreff zu erhalten. Zum Jahresende hat der Betreiber des Lebensmittelmarktes seinen Vertrag gekündigt – und noch gibt es keinen Nachfolger. Ohne den Markttreff, das ist dem Bürgermeister klar, würde das Dorf erheblich an Lebensqualität verlieren. Dabei geht es nicht nur um die Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen, sondern auch um Briefmarken, die Annahme für die Reinigung, die Lotto-Annahmestelle und nicht zuletzt um den Treffpunkt im Dorf.

Buch sieht die Gefahren, ist aber zuversichtlich: „Wir führen Gespräche mit einem Kaufmann. Noch ist nichts fest abgemacht, aber ich hoffe, dass der Laden bis Ende des Monats wieder öffnen kann.“

In Großsolt gibt sich Bürgermeister Wilfried Surrey selbstkritisch: „Wir waren eine Zeit lang etwas träge, haben dann aber überlegt, wie wir den Zuspruch verbessern können.“ Dass soll durch das Ortskern-Konzept geschehen, in das der Markt eingebunden ist. Es wurden ein offener Treff und eine Tagespflege in der Hoffnung auf mehr Besucher eingerichtet. Wenig zufriedenstellend ist zurzeit der Laden, der nach Auskunft Surreys von der Gemeinde finanziell unterstützt wird. „Das aber kann keine Dauerlösung sein“, sagt Surrey, „wenn es auf absehbare Zeit nicht besser läuft, müssen wir den Laden notfalls irgendwann schließen.“

Ein wahres Loblied auf die positiven Wirkungen des Markttreffs singt Brodersbys Bürgermeister Bernd Blohm. „Das ist unsere wichtigste Infrastruktur-Einrichtung. Und die lassen wir uns auch etwas kosten.“ Der Markt mit Post und Geldautomat sei nicht nur für die Einwohner von Brodersby unentbehrlich, es kämen auch Menschen aus Taarstedt und Goltoft. Und nicht zu vergessen die Gäste, die in den beiden Yachthäfen festmachen und die Bewohner der mehr als 250 Ferienwohnungen.

Und nicht nur das: „Früher trafen sich die Landwirte regelmäßig in den Kneipen – jetzt schlürfen sie ihren Kaffee sonnabends im Markttreff-Bistro.

Allerdings hat das Ganze seinen Preis. „Die Gemeinde zahlt dazu, nicht zuletzt, weil für das Gebäude Miete anfällt. Das können wir uns nur leisten, weil wir finanziell gut aufgestellt sind“, sagt Blohm. „Aber der Markttreff ist für uns existenziell wichtig. Um ihn zu erhalten, verzichte ich zur Not auch auf die Sanierung eines Wanderweges.“

Solche Sorgen hat Bürgermeister Günther Petersen in Medelby nicht: „Wir hatten zwar zwischendurch Probleme mit den Lebensmitteln, aber eigentlich läuft der Markttreff seit seiner Eröffnung vor elf Jahren sehr gut. Die Einwohner nehmen ihn gut an – und jetzt wollen wir sogar erweitern.“ Nicht einmal um Geld muss sich Petersen Sorgen machen: „Das trägt sich, die Gemeinde zahlt keinen Cent dazu.“

von Gero Trittmaack

erstellt am 05.Jan.2017 | 14:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen