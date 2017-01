Schuby : Mängel am Schießstand beseitigt

1 von 1 Foto: kra 1 von 1

400 Arbeitsstunden haben die Schubyer Schützen in die Modernisierung ihres 25-Meter-Schießstandes investiert. 8500 Euro hat ihnen die Gemeinde dafür zur Verfügung gestellt – „am Ende sind 81,77 Euro übrig geblieben“, sagt Schießmeister Jörg Gerke bei der Wiedereröffnung der Anlage. Er war einer der 22 Helfer, die zwischen Oktober und Dezember fleißig gewerkelt hatten. Auslöser der Aktion war eine Überprüfung, bei der erhebliche Mängel an der 1972 errichteten Anlage festgestellt worden waren.

Besonders wichtig war es, die Gesundheit der Sportschützen besser zu schützen, die bisher Bleistäube und Pulverdämpfe der abgefeuerten Munition eingeatmet hatten. „Die älteren Kameraden sollten mal ihr Blut auf Blei untersuchen lassen“, meint Christoph Knuth, Spartenleiter der Sportschützen im VfB Schuby, und erntet einige Lacher. „Nun haben wir keine akute Gesundheitsgefährdung mehr“, wird er wieder ernst – dafür sorgt die neue Lüftung. Beide Lüfter kämen aus einem Schweinestall, so Knuth. Ihren ersten Einsatz im Schießstand haben sie erfolgreich gemeistert. „Wir haben sie mit einer Handvoll Sägespäne getestet – die waren sofort weg“, erklärt er.

Darüber hinaus wurde eine neue Wand zwischen Schießstand und Außenmauer gebaut. „Dort haben wir Schallschutzplatten zur Dämmung angebaut.“, sagt Christoph Knuth. Dadurch habe sich die Akustik deutlich verbessert. „Die Fugen mussten mit Silikon verfüllt werden, damit sich dort kein Pulver festsetzen und in Brand geraten kann“, erklärt er. Daneben ist die Deckenhöhe von 3,40 Metern auf zwei Meter reduziert und der Boden gestrichen worden. Eine blaue Linie weist dort auf eine weitere Neuerung hin: Es trainieren ab sofort auch fünf Bogenschützen in Schuby auf die Distanz von 18 Metern. Weitere seien willkommen, betont Jörg Gerke: „Wir wollen einen Schnupperkurs anbieten.“ Die Termine werden auf der Internetseite des VfB Schuby veröffentlicht.

An anderer Stelle wurde ebenfalls für die Bogenschützen investiert. „Wir können jetzt auch Theater spielen“, geht Christoph Knuth scherzhaft auf den neuen Vorhang ein, der auf Höhe der Zielscheiben angebracht ist. Das Pfeilfangnetz soll verhindern, dass die teuren Bogenpfeile an der abschließenden Stahlbetonwand zu Bruch gehen. Da diese bereits ein bis zwei Zentimeter tiefe Löcher durch Querschläger aufwies, wurde sie mit Stahlplatten verstärkt. „Wir wollen gewährleisten, dass im Zickzackredder keiner in seinem Garten umfällt“, sagt Knuth und schmunzelt.

Der Dank des Bürgermeisters Helmut Ketelsen gehört den Schützen für ihren Einsatz. Er kündigte bereits an, einen Infrarotwärmestrahler zu stiften. Derzeit sind 60 Schützen im VfB Schuby von der Verbandsliga bis zur Deutschen Meisterschaft aktiv. Ihnen stehen zehn Zehn-Meter-Schießstände für Druckluftwaffen und Armbrust, sechs 25-Meter-Stände für Großkaliber und vier 50-Meter-Stände für Kleinkaliber zur Verfügung. Ab zwölf Jahren dürfen Jugendliche mit Einverständnis der Eltern Luftdruckgewehr schießen, mit 14 Jahren Kleinkaliber. „Das ist zu spät“, meint Christoph Knuth. In dem Alter seien sie längst im Handball- oder Fußballverein aktiv – daher sei es schwer, Nachwuchs zu finden.

Bei dem Sport komme es auf Ruhe, Konzentration und die richtige Atmung an, so Knuth. „Leute, die das erste Mal schießen, merken es im Oberarm“, ergänzt Jörg Gerke. Einen Haken gibt es: Schießen sei ein sehr teurer Sport, meint der Spartenleiter: „2500 Euro kann eine Waffe kosten.“ Doch der Verein stellt Sportgeräte zur Verfügung. Dabei gilt: „Unsere Schusswaffen haben ein Sportvisier, sind nur für den sportlichen Gebrauch gedacht“, betont Gerke.