Lindewitt : Linienbus landet im Straßengraben: Fünf Verletzte

Lindewitt | Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Sonnabend Nachmittag im Lindewitter Ortsteil Lüngerau (Kreis Schleswig-Flensburg) insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Linienbus von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren.

Der Bus eines Privatunternehmens war gegen 14.30 Uhr von Schobüllhus in Richtung Lüngeraus unterwegs. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam der Fahrer kurz vor dem Ortseingang von Lüngerau plötzlich nach rechts von der Bahnhofstraße ab. Der Bus verfehlte eine Eiche am Straßenrand nur knapp, rutschte in den Graben und fällte einen kleinen Baum, bevor er zum Stehen kam.

Neben dem Fahrer befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwölf Fahrgäste in dem Bus. Vier von ihnen sowie der Fahrer wurden verletzt und mit den drei alarmierten Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Auch die Freiwillige Feuerwehr Lindewitt-Lüngerau rückte zur Unterstützung des Rettungsdienstes an. Die übrigen Fahrgäste blieben unverletzt und wurden von Angehörigen an der Unfallstelle abgeholt.

Die Polizei forderte eine Spezialunternehmen mit einem Bergungskran an, um den havarierten Bus wieder auf die Straße zu heben. Unklar ist noch, warum der Bus nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

erstellt am 08.Apr.2017 | 16:30 Uhr