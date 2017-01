Fahrdorf : Letzter Tag für Schulleiterin Annika Saar

1 von 1 Foto: Weiss 1 von 1

Nach fünfeinhalb Jahren als Schulleiterin in Fahrdorf trat Annika Saar gestern Morgen zu ihrem letzten Dienst in diesem Amt an. Mit Beginn der nächsten Woche wechselt die 51-jährige zur Grundschule nach Flensburg. 80 Schüler, Eltern, Kollegen und Wegbegleiter mussten nun Abschied nehmen und nutzten die Chance, Saar Danke zu sagen. Rund 40 Gäste nahmen zudem an der Feierstunde in der Turnhalle teil, darunter Schulrätin Sybille Pahlke, Bürgermeister Frank Ameis und Schulverbandsvorsitzender Jörg Mau, Pastor Witold Chwastek sowie die Elternvertreter.

Großes Lob und Anerkennung für ihre Arbeit und ihr Engagement als Pädagogin wurden Annika Saar dort auf warmherzige Weise entgegengebracht. „Als Schulleiterin sind sie nicht nur eine ausgezeichnete Pädagogin, sondern ein Alleskönner mit Managerqualitäten“, sagte Jörg Mau. „Du bist ein Organisationstalent. Wir haben dich als sportliche, durchsetzungsstarke Person kennen gelernt, die fordert, aber auch fördert und stets das Große und Ganze im Blick behält. Deine Schule ist gut aufgestellt“, lobte Elternbeiratsvorsitzende Maren Dittmer. Auch Schulrätin Pahlke fand lobende Worte: „Du hast die Grundschule mit viel Herzblut geleitet und ein großes persönliches Engagement gezeigt. Es ist nicht irgendeine Schule, sondern Deine Schule“. Gerne wäre Annika Saar weiter in Fahrdorf geblieben, doch angesichts der Entwicklung der Grundschulen im Amt Haddeby sah das Ministerium andere Pläne für die Schulleiterin vor. Sie wird künftig an der Schule auf der Rude“ in Flensburg tätig sein.

Knapp 80 Schüler wurden an Fahrdorfs Grundschule zuletzt unterrichtet. Sie wird nun mit der Busdorfer Margarethenwallschule unter Trägerschaft des Amtes Haddeby organisatorisch zusammengelegt. Beide werden als eine gemeinsame Schule an zwei Standorten weitergeführt. „Obwohl in den Gemeinden Borgwedel und Fahrdorf neue Baugebiete ausgewiesen worden sind, ist es uns nicht gelungen, die Anzahl der Kinder für die Schule zu halten oder zu erweitern. Somit konnten wir ihren Posten nicht sichern“, sagte Jörg Mau. Und auch die Schüler bedankten sich bei Annika Saar, die sich über die musikalischen und sportlichen Vorführungen freute. Sichtlich gerührt bedankte sie sich bei den Kindern und Gästen für die Anerkennung und Geschenke. „Dass alle da sind, das ist Lob genug“.

Kommissarisch übernimmt nun Lehrerin Heike Fuljahn, zunächst bis zum Ende des Schuljahres, die Schulleitung in Fahrdorf. Der Trägerwechsel und die Zusammenlegung der beiden Grundschulen wird voraussichtlich zum Beginn des neuen Schuljahres 2017/2018 auf den Weg gebracht.