Kropp : Lebensmittel für 100 Familien

1 von 1 Foto: Krabbenhöft 1 von 1

In der Kühlzelle stapeln sich Pizzen und Gemüse, auf einem Regal steht rote Grütze neben Würstchen im Glas: Die Kropper Tafel im Haus Bethesda in der Johannesallee 16, das das Diakoniewerk bereit stellt, sieht wie ein Tante-Emma-Laden aus. Freitags von 10 bis 12 Uhr werden dort Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. „Am Anfang, im Jahr 2012, haben wir 35 Haushalte versorgt, jetzt sind es 100“, sagt Leiter Ulrich Fels, „dahinter stehen 420 Personen“.

Die von den Johannitern getragene Tafel ist eine von 57 in Schleswig-Holstein und folgt laut Fels dem Grundsatz, keine Produkte einzukaufen. Vielmehr holen sie mit Sprinter und Kühlanhänger täglich gespendete Lebensmittel von Einzel- und Großhändlern, Molkereien und Landwirten aus Kropp und Umgebung ab, die sonst weggeschmissen würden – obwohl sie qualitativ einwandfrei sind. „Der Stellenwert der Tafel ist hier im Ort sehr hoch. Wir werden unheimlich stark unterstützt“, freut er sich. Das sei wichtig, denn die Johanniter übernehmen zwar die Verwaltung, „aber um die Finanzierung müssen wir uns selbst kümmern“.

Zu ihren Sponsoren zählten nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatleute. Als Beispiel nennt Fels einen Jubilar, der sich als Geschenk Spenden für die Tafel wünschte. Oder es rufen Bürger an, die Gemüse aus ihren Gärten bringen wollen. Zudem profitierten die Kropper von der Aktion eines Discounters, bei der Kunden bei der Rückgabe von Pfandflaschen auf den Bon verzichten und mit dem Geld stattdessen Projekte der Tafeln finanzieren. „So haben wir drei Industriekühlschränke bekommen“, erzählt er. Einer allein kostet mehrere Tausend Euro.

Die Tafel hat 40 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ulrich Fels ist einer der zwölf Fahrer: „Man ist das einzige Bindeglied zu den Lieferanten, daher ist mir die Aufgabe sehr wichtig.“ Er kommt viel herum im Land: Für eine Palette Tiefkühlpizzen geht es schon mal nach Lübeck. „Bei uns lohnt sich eine Fahrt immer – und wenn es für eine Kiste ist“, sagt er. „Was wir selbst nicht brauchen, tauschen wir mit anderen Tafeln.“ Dann gibt es Kohl und Kartoffeln von den Kollegen aus Meldorf oder Würstchen aus Süderbrarup. Zunächst landet die Ware in der Küche, wo sie begutachtet und sortiert wird – mit Gummihandschuhen, denn Hygiene ist sehr wichtig. Sind die Lebensmittel nicht einwandfrei, landen sie in der Biotonne, die Landwirte abholen. „Wir sind offizieller Futterlieferant“, erklärt der Leiter. Der Rest wird eingelagert.

Am Ausgabetag seien manche Kunden, die aus dem Gebiet Kropp-Stapelholm kommen und teilweise mit dem Amtsbus gebracht werden, schon um 6.45 Uhr vor Ort, erzählt Fels. Ab 10 Uhr nimmt Mitarbeiterin Heike Schneider am PC einen „Tafeltaler“ (Euro) entgegen und gleicht die persönlichen Daten ab. Danach geht es für bis zu 15 Leute gleichzeitig zur Ausgabe, wo sechs Mitarbeiter und zwei Dolmetscher im Einsatz sind, da neben Rentnern und Hartz-IV-Empfängern viele Flüchtlinge kämen, so der Leiter. Dass es keine Selbstbedienung gibt, habe einen Grund, sagt er, denn mancher Kunde sei gierig: „Das finde ich wirklich schlimm.“

Immer, wenn eine Gruppe fertig ist, wird nachgefüllt. „Unser Ziel ist es, dass der Letzte das Angebot hat, das der Erste hatte“, betont Ulrich Fels. Neben Lebensmitteln gibt es auch Waren des täglichen Gebrauchs wie Kaffeefilter, Küchentücher und Kosmetika – manchmal sogar Blumen. „Einen Anspruch auf bestimmte Produkte gibt es aber nicht“, betont er. Um 12 Uhr schließt die Tafel. Was dann noch übrig sei, werde oft nach Rendsburg gefahren, so Fels: „Dort öffnet die Tafel am Freitagnachmittag, das passt gut.“

In Kropp wird da bereits aufgeräumt. „Oft kommen wir erst um 14 Uhr hier raus. Aber dann ist frisch gesaugt und alles tiptop sauber“, sagt er und bewundert „die Damen, die jeden Tag Ordnung halten“. Die Organisation funktioniere gut, die Stimmung unter den Mitarbeitern sei super, sagt er. Aber er hätte nicht gedacht, dass die Arbeit so zeitintensiv sei: „Wir können es nur machen, weil wir fast alle Rentner sind.“

Doch etwas anderes stört ihn viel mehr, bemerkt er am Rande: „Generell finde ich es ein Unding, dass es in einem reichen Land wie Deutschland überhaupt Tafeln geben muss.“





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen