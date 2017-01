Schleswig/kappeln : Lebenshilfe im Gerichtssaal

Im Jugendstrafrecht geht es in erster Linie um erzieherische Sanktionen. Insofern ist der 21-jährige Kappelner, der sich jetzt vor dem Schleswiger Amtsgericht wegen Betrugs und Diebstahls zu verantworten hatte, im Hinblick auf das Strafmaß mit einem blauen Auge davongekommen. Viel wichtiger dürfte für ihn aber etwas Anderes sein: Das Jugendgericht eröffnete ihm Hilfen, die ihm bisher offenkundig fehlten, um sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken.

Offenbar löste der Druck der Gerichtsverhandlung erstmals eine Blockade bei dem jungen Mann, über ein wesentliches Problem zu sprechen: seinen Drogenkonsum. „Ich habe keine Hilfe, das in den Griff zu kriegen. Ich weiß nicht wie und wo“, antwortete der 21-Jährige auf die Frage von Richter Martin Krauel, was er gegen sein offenkundiges Drogenproblem unternehme. Zuvor hatte er lediglich am Rande erwähnt, Drogen dem Alkohol vorzuziehen, der maßgeblich in Verbindung mit den beiden Taten stand.

Nun jedoch machte er reinen Tisch. Er konsumiere täglich Cannabis, an den Wochenenden auch Ecstasy und Speed. „Alles Geld, das ich in die Finger bekomme, wird dafür ausgegeben“, sagte er. Hilfe würde er in jedem Fall in Anspruch nehmen, doch von zu Hause sei diese nicht zu erwarten. „Meiner Mutter bin ich scheißegal“, sagte er. So führt der junge Mann, der 2015 seinen Hauptschulabschluss ablegte und nach mehreren Eingliederungsmaßnahmen gern eine Ausbildung zum Dachdecker machen würde, ein recht unstetes Leben. Die Jugendgerichtshilfe, die in solchen Verfahren mit am Tisch sitzt, hob diese Offenheit des Angeklagten hervor, der jetzt über seine Drogenproblematik zu sprechen begonnen habe. Ein wichtiger Schritt für den 21-Jährigen, der in seinem Leben bisher wenig Halt gefunden habe.

Zuvor war es um drei Taten gegangen, für die er sich zu verantworten hatte. Dem jungen Mann, wurde vorgeworfen, in einem Flensburger Kaufhaus ein Paar Sportschuhe entwendet zu haben. Mit einem Freund sei er unter Alkohol- und Cannabis-Einfluss in der Stadt unterwegs gewesen. Ins Kaufhaus seien sie aus Langeweile gegangen, nicht um Schuhe zu stehlen. Das nahm ihm weder die Staatsanwaltschaft noch der Richter ab. Denn er hatte die Schuhe angezogen, seine eigenen in einer Tasche verstaut und so den Laden verlassen, vor den Augen eines Ladendetektivs.

Der Vorwurf der Körperverletzung in einem zweiten Anklagepunkt wurde fallen gelassen. Der junge Mann sollte im Streit um ein Mädchen einen anderen ebenfalls in Flensburg mit dem Kopf gegen den Pfahl eines Straßenschildes geschlagen haben. Stimmt so nicht, sagte der Angeklagte. Das sei nur eine Schubserei gewesen und sein Kontrahent, mit dem er sich überdies längst ausgesprochen habe, sei selbst beim Umdrehen gegen den Pfahl gestoßen. Das vermeintliche Opfer, ein 17-Jähriger, trat als Zeuge auf und bestätigte diese Version. Sein Vater habe ihn zu der Anzeige gedrängt. Dabei habe er selbst Schuld gehabt und sei an die Stange nur „angeditscht“.

Betrug wurde dem Angeklagten vorgeworfen, weil er in Flensburg nach einer Feier ein Taxi bestellt hatte und sich zur Wohnung eines Bekannten hatte fahren lassen, obwohl er die Fahrt (11,20 Euro) nicht bezahlen konnte. Zur Anzeige sei es gekommen, weil der Taxifahrer ihn am folgenden Tag in der Stadt erkannt und zur Rede gestellt hatte. „Ich bot ihm an, die Fahrt nachträglich zu bezahlen, aber davon wollte er nichts wissen“, sagte der Angeklagte. Das ändere nichts an seinem Betrug, befand das Gericht und sprach ihn auch in diesem Punkt schuldig. Staatsanwalt Joachim Wohlerdt hielt dem Angeklagten zugute, dass er in allen Punkten voll geständig war und zudem den Eindruck vermittelt habe, „etwas ändern zu wollen in seinem Leben“. Es sei ungewöhnlich, dass ein junger Mann vor Gericht derart offen um Hilfe bitte. Dem von ihm geforderten Strafmaß folgte das Gericht. Der Kappelner muss 60 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Zudem wird ihm auferlegt, an einem dreimonatigen sozialen Training teilzunehmen und zwei Termine bei der Suchtberatung nachzuweisen. „Das ist noch keine Therapie, aber es soll Ihnen Türen öffnen“, sagte Richter Kraul und warnte den Angeklagten: „Sie sind jetzt 21, künftig wird man Ihnen hier nicht mehr die Frage stellen, wie man Ihnen helfen kann.“



von Hannes Harding

erstellt am 08.Jan.2017 | 06:35 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen