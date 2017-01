Kometen-Bilder im Förde-Park

1 von 1 Foto: Förde-park 1 von 1

Noch bis zum 14. Januar sind im Flensburger Fördepark einmalige Fotos zu sehen, die während des Anflugs des Raumschiffs Rosetta zum Kometen Churyumov-Gerassimenko – kurz Chury – entstanden sind. Die hoch auflösenden Bilder wurden aus unterschiedlichen Entfernungen aufgenommen.

Die Sonde der ESA (European Space Agency) erreichte den Kometen nach zehnjährigem Flug im August 2014. Im November 2014 wurde das Landeteil Philae auf dem Kometen abgesetzt. Rosetta selbst verblieb noch bis 30. September 2016 in der Umlaufbahn des Kometen, um dort umfangreiche Messungen und Bilder zu sammeln, und wurde dann auf dem Kometen gelandet. Das letzte Bild wurde in einer Höhe von etwa 20 Metern über der Oberfläche gemacht.

Die Ausstellung ist im Rahmen einer Kooperation der Medieninformatik der Hochschule Flensburg und dem leitenden Wissenschaftler des Kamerasystems an Bord von Rosetta, Dr. Holger Sierks vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen, entstanden. Studierende der Medieninformatik haben die Ausstellung entworfen und realisiert. Danach wird die Ausstellung noch in verschiedenen Städten Deutschlands zu bewundern sein.













