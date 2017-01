Boren : „Kira“ ist wieder da

1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Das Jahr begann für Ingelore Jacobsen wirklich alles andere als gut. Als sie und ihre Gäste am Silvesterabend um 0 Uhr vor die Tür gingen, um Raketen steigen zu lassen, wurde vor dem benachbarten Ferienhaus bereits mit Böllern geknallt. Das war der sonst so zutraulichen und auf dem Hofgelände frei herumlaufenden siebenjährigen Labradorhündin „Kira“ dann offenbar doch zu viel. Sie entwischte durch den Türspalt in die dunkle Nacht und reagierte auch nicht mehr auf den Pfiff ihrer Halterin, die sich natürlich große Sorgen machte.

Als sie ihrer Nachbarin in Ekenis und ihrer Tochter am nächsten Morgen davon erzählte, dass „Kira“ immer noch nicht zurückgekehrt sei, begann die große Suchaktion. „Wir haben all ihre üblichen Verstecke auf dem Hofgelände abgesucht, Wälder und Wege in der Umgebung und auch mit dem Auto bin ich bis nach Süderbrarup und Eckernförde die Straßen abgefahren“, sagt Nachbarin Brigitte Altenscheidt, die sich zusammen mit ihrem Mann besonders engagiert an der Suche beteiligte. Polizei, Tierschutzverein und Försterei wurden informiert und Jacobsens Tochter Heike Launhardt machte sogar einen Suchaufruf im Radio und parallel in den sozialen Netzwerken.

„Für meine Mutter ist der Hund alles“, sagte sie gestern freudig, denn „Kira“ ist wieder da – seit gestern Vormittag um 11 Uhr. Thore Ovens entdeckte die Hündin aus dem Auto heraus auf einer Landstraße kurz hinter Kappeln Richtung Arnis, also einige Kilometer entfernt von ihrem Zuhause. „Erst habe ich sie von weitem am Straßenrand gesehen, dann hat sie sich direkt auf die Straße gesetzt“, erzählt Ovens. Zunächst sei er langsam vorbeigefahren. Da aber weit und breit kein Halter zu sehen war, habe er, selbst Hundehalter, sich der Hündin angenommen und die 110 angerufen. Die breite Suchaktion hatte Erfolg. Der Polizist am anderen Ende habe sofort die Vermutung gehabt, dass es sich um die vermisste „Kira“ handeln muss, und Ovens brachte die Hündin kurzerhand selbst zu ihrem Frauchen zurück.

Franziska Jurga, Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg, hält aber fest: „Die Polizei ist eigentlich nicht für Fundsachen zuständig. Erster Ansprechpartner in solchen Fällen ist das Tierheim. Wir haben keine offizielle Vermisstenliste für Tiere.“ In diesem Jahr, sagt Stefanie Bühler vom Tierheim Weidefeld bei Kappeln, seien dort bisher noch keine Fundhunde abgegeben worden. Im Vorjahr waren es nach dem Silvesterabend drei, die aber alle wieder abgeholt wurden.

