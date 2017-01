Altes Schleswiger Krankenhaus : Jetzt geht es um den Kaufpreis

1 von 1 Foto: Peter Mai 1 von 1

Der Verkauf des alten Martin-Luther-Krankenhauses tritt in die konkrete Phase. Der Kreis Schleswig-Flensburg als Eigentümer des Gebäudes hat jetzt einen Vorvertrag geschlossen mit dem Hauptinteressenten der ersten Stunde, der Gewoba Nord. Dafür stimmte der Hauptausschuss des Kreises am Donnerstag mit 14 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen. Die Vereinbarung gilt als Grundlage zur Vorbereitung für den Besitzerwechsel an die Wohnungsbaugenossenschaft, die ihren Geschäftssitz neben dem Krankenhaus in der Moltkestraße hat. Die Gewoba Nord beabsichtigt nach dem Kauf, das alte Krankenhaus in einen „Gesundheitsstandort“ mit Dienstleistungen zu verwandeln, erklärte gestern Vorstand Dietmar Jonscher auf SN-Nachfrage.

Jedoch: Obwohl ein Vorvertrag geschlossen worden ist, sind bis zum Verkaufsabschluss noch einige, auch gravierende Punkte zwischen Kreis und Gewoba zu klären. Der entscheidende dabei: der Preis. „Der ist noch Verhandlungssache“, bestätigt Markus Winter, Fachdienstleiter im Finanz- und Rechnungswesen des Kreises, gegenüber den SN. Zwar war der Kreis mit 2,5 Millionen Euro auf dem Immobilienmarkt in die Vermarktung gegangen. Aber diese Summe will die Gewoba, wie es heißt, nicht zahlen. Bei den Preisverhandlungen dürfte es eine Rolle spielen, was das Schadstoff-Gutachten, das der Kreis jetzt in Auftrag gibt, an den Tag bringen wird. Ob bei den Analysen Altlasten wie Keimbelastungen oder Asbestvorkommen festgestellt werden, wird sich natürlich auf den Verkaufspreis auswirken. Die Gutachter könnten erst jetzt aus technischen Gründen tätig werden, nachdem das Krankenhaus eine Weile leer gestanden habe, sagt Winter. Im vergangenen Oktober war das Krankenhaus „besenrein“ an den Kreis übergeben worden.

Dritte im Bunde beim Krankenhaus-Verkauf ist die Stadt Schleswig. Sie hat die Planungshoheit über das Krankenhaus (auch wenn kein B-Plan für das Gelände existiert) und wird auch nicht unerheblich am Erlös beteiligt sein: 50 Prozent stehen ihr von der Verkaufssumme zu, nach vorherigem Abzug aller Kosten. Denn im August 2014 hatte die Stadt mit dem Kreis einen Vermögensausgleichsvertrag geschlossen, in dem Rechte und Verpflichtungen beider Vertragspartner festgelegt worden waren.

Bereits seit 2015 zeigt sich die Gewoba Nord als beharrlicher Interessent für den Kauf des MLK-Gebäudes. An ihrem Nutzungskonzept für das sechsstöckige Haus, das unterschiedliche Dienstleistungen im Gesundheitsbereich vorsieht, hält sie ebenfalls fest.

So will die Genossenschaft das Gebäude umbauen, um darin Miet- und Seniorenwohnungen einzurichten. Auch Betreutes Wohnen und Angebote für Patienten aus dem nahen Helios-Klinikum, die nach ihrer Entlassung gern pflegerische Hilfeleistungen in Anspruch nehmen möchten, seien geplant, betont Dietmar Jonscher.

Dieses Konzept begrüßt auch Bürgermeister Arthur Christiansen ausdrücklich: „Mir liegt es besonders am Herzen, dass der zu entwickelnde Standort Hertie und das Nutzungskonzept für das alte Krankenhaus keinesfalls in Konkurrenz zueinander treten, sondern sich nach Möglichkeit gegenseitig beleben“, betont er gegenüber den SN.

Am 31. Januar wird nun der städtische Bauausschuss im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung über den Vorvertrag zum MLK-Verkauf an die Gewoba beraten.

von Frauke Bühmann

erstellt am 22.Jan.2017 | 08:37 Uhr