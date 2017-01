Totgeschütteltes Baby : Jamie hat nicht gelitten

Flensburg | Für Außenstehende schwer zu ertragen war der dritte Prozesstag um den gewaltsamen Tod des kleinen Jamie vor dem Flensburger Landgericht. Da war es fast tröstlich, dass sich der medizinische Gutachter auf die Frage des Gerichts, was Jamie von seinem Martyrium wohl mitbekommen hat, eine klare Antwort fand: „Wahrscheinlich gar nichts.“

Nach Ansicht von Dr. Jakob Matschke, Neuropathologe und Rechtsmediziner am Universitätsklinikum Eppendorf, dürfte der vier Monate alte Junge bereits zu dem Zeitpunkt, als der Angeklagte mit ihm im Rüder Dorfzentrum eintraf und Feuerwehrmänner begannen, ihn zu reanimieren, erhebliche Hirnschädigungen davongetragen haben. Und zwar in einem Ausmaß, das es sehr wahrscheinlich erscheinen lässt, dass er schon ab diesem Zeitpunkt nur durch die Reanimation und die spätere intensivmedizinische Versorgung in der Uni-Klinik Kiel am Leben erhalten wurde.

Der kleine Junge wurde fünf Tage nach dem Vorfall vom 19. Juni 2015, für den sich ein 28-Jähriger wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten muss, für tot erklärt. Der Hirntod war nach Angaben der Mediziner aber bereits viel früher eingetreten. Für den bedenklichen Zustand des Kindes schon vor der Einlieferung in die Kieler Klinik sprächen sowohl die Aussage des Notarztes als auch des Angeklagten selbst, wonach die Pupillen des Kindes schon in Rüde dauerhaft geweitet waren und bereits ein Atemstillstand eingetreten war, erläuterte Matschke. In seinem Gutachten legt er sich fest: „Ich bin überzeugt, dass Jamie Opfer eines Schütteltraumas wurde, und zwar am 19. Juni gegen 18 Uhr.“

Zu diesem Zeitpunkt war der Angeklagte mit Jamie allein in der Wohnung in Rüde (Mittelangeln), während seine Lebensgefährtin und Exfrau mit den anderen drei Kindern bei einer Bekannten im Dorf war. Zunächst hatte der 28-Jährige ausgesagt, das Kind sei mit einem Stillkissen in einem unbeobachteten Moment vom Sofa gerutscht. Einem Polizeibeamten hatte er später erzählt, er sei im Wohnzimmer gestolpert, wobei ihm das Kind entglitten und auf den Boden gefallen sei.

Beide Varianten können nach Ansicht des Hamburger Rechtsmediziners nicht stimmen. Dafür spreche die Art der Verletzungen, die allen Studien zufolge nicht von einem Sturz stammen könnten. Zudem habe Jamie keinerlei äußere Verletzungen aufgewiesen, nicht einmal die kleinste Beule. Und auch eine weitere Spekulation, wonach möglicherweise ältere Kopfverletzungen eine Rolle gespielt haben könnten, die bei der ersten MRT-Untersuchung Jamies in der Kieler Klinik gefunden worden waren (zwei Hämatome im Kopf), wiesen sowohl Matschke als auch die Kieler Gerichtsmedizinerin Dr. Annika Basner zurück. Damit fiel auch die dritte Variante, wonach Jamies Verletzungen möglicherweise von einem zu groben Reiterspiel oder Ähnlichem hätte stammen können, als Todesursache weg.

Alle Hinweise sprächen eindeutig für ein Schütteltrauma, und dessen neurologische Folgen träten unmittelbar und nicht um Wochen verzögert auf, so Matschke. Hervorgerufen wird ein Schütteltrauma dadurch, dass das Kleinkind so stark geschüttelt wird, dass das Gehirn durch die starke Bewegung an die Schädeldecke prallt und es dort zu Gefäßverletzungen und Nervenschäden kommt, nicht selten mit tödlichen Folgen.

Im Laufe der Verhandlungen wurden die Beteiligten wiederholt an den Richtertisch gebeten, um sich Bildmaterial anzuschauen, das Aufschluss über die Verletzungen des Kindes geben sollte – zum Teil Schichtaufnahmen des Schädels (MRT), teils Bilder, die vor und nach der Notoperation entstanden. Eine bedrückende Szenerie, die auch die Nebenklägerin, Jamies Mutter, mit beeindruckender Gefasstheit erlebte. Ihr Anwalt Jan Smollich sagte beim Verlassen des Gerichts: „Es gibt Tage, an denen man seinen Beruf hasst.“

von Hannes Harding

erstellt am 21.Jan.2017 | 08:00 Uhr

