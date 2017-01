Große Auswahl an Trauorten kommt gut an : Immer mehr Paare heiraten in Schleswig

vergrößern 1 von 2 Foto: oje 1 von 2

Märchenhaft heiraten? Oder lieber traditionell? Wer sich in Schleswig standesamtlich trauen lässt, mag es auf jeden Fall historisch. Und Brautpaare haben die Wahl: Sie können ihr Ja-Wort an Plätzen mit unterschiedlichem Ambiente geben – auf Schloss Gottorf im Plöner Saal mit den weiß-goldenen Wandtafeln, im Remter des St. Johannes-Klosters, wo während der Zeremonie sogar der originale „Goethe-Leuchter“ aufgestellt wird, im Stadtmuseum oder im Rathaus, das sein Trauzimmer im Standesamt selbst sowie den Gotischen Saal aus dem 13. Jahrhundert bereit hält.

Mehr Geschichte geht kaum, und das wissen immer mehr Brautpaare im Norden zu schätzen, wie die Heirats-Bilanz aus dem Rathaus für 2016 zeigt. „Wir hatten im gerade abgelaufenen Jahr 40 Eheschließungen mehr als im Jahr zuvor – insgesamt 193“, sagt Carola Hofbauer-Raup, die Leiterin des Schleswiger Standesamtes. Darunter wurden auch vier „Lebenspartnerschaften“ unter gleichgeschlechtlichen Paaren, allesamt Frauen, gegründet.

Gemeinsam mit ihren drei Kolleginnen Marina Haack, Lilia Freidenberger und Maren Petersen freut sie sich darüber, dass Heiraten in Schleswig unter Brautleuten offenbar sehr populär ist. Denn im Hochzeits-Tourismus ist die Konkurrenz im Norden groß. Alle möglichen Varianten, die von der Tradition abweichen, gibt es dabei mittlerweile. Zwar kann Schleswig keinen Trau-Termin auf einem Leuchtturm oder auf dem Wasser anbieten – obwohl: könnte man sich das große Ehrenwort nicht auch auf der Schlei sehr reizvoll vorstellen? Auf einem Fischkutter vielleicht? Nein, lacht Hofbauer-Raup, „das funktioniert aus behördlichen Gründen nicht.“ Schließlich dürfen die Schleswiger Standesbeamten nur tätig werden innerhalb ihres eigenen Gemeindebezirks. Sobald sich die Heiratswilligen mit Boot oder Schiff aus dem Hafenbereich entfernen würden, gelangten sie schnell in ortsfremde Gewässer – oder auch dorthin, wo die Schlei als Bundeswasserstraße gilt. Und die staatliche Regel lautet: Außerhalb des Hoheitsgebiets von Schleswig sind die Rathaus-Standesbeamten nicht zuständig für Trauungen: „Wir würden dann eine sogenannte Nicht-Ehe schließen.“

Woher kommen die Brautleute, die Schleswig als Heiratsort auswählen? Die meisten leben im Kreisgebiet, viele aber kommen auch aus Hamburg, berichtet Hofbauer-Raup. Auch etliche Urlauber melden sich an, die eine Kombination aus Erholung und Heiraten in Schleswig wollen. Von den fünf angebotenen Trauplätzen in der Stadt wurde dabei am häufigsten der Gotische Saal im ehemaligen Graukloster im Rathaus bevorzugt (60 Trauungen). Dort, wo früher einmal der Speisesaal der Franziskanermönche war und mittelalterliche Wandmalereien eine beruhigende Wirkung auf die Betrachter entfalten, fühlen sich Paare während der bewegenden Momente offenbar sehr gut aufgehoben.

22 Trau-Termine fanden 2016 im Plöner Saal auf Gottorf statt. „Märchenhaft heiraten“, heißt es hier in der Hochzeitsbroschüre der Stadt, von der in den nächsten Wochen eine aktuelle Ausgabe herausgegeben wird. Wer möchte, kann sich in der Schlosskirche übrigens auch gleich den kirchlichen Segen geben lassen.

16 Ehen wurden im Remter des St.-Johannes-Klosters geschlossen – und dies vor der grünen Bellmann-Orgel, auf der einst die Landeshymne „Schleswig-Holstein meerumschlungen“ vertont worden ist. Und das Besondere: Man kann die Orgel auch während der Zeremonie erklingen lassen. Nur: „Der Organist müsste mitgebracht werden“, merkt das Standesamt an.

Nur drei Hochzeitstermine gab es im alten Jahr im Roten Salon vom Stadtmuseum. „Wohl deshalb, weil wir diesen Trauort jetzt erst neu anbieten“, sagt Hofbauer-Raup. Im September war dort eine Hochzeitsgesellschaft in rauschender Aufmachung erschienen – alle Gäste hatten sich in Rokoko-Kostüme gezwängt.

Jede Hochzeit ist besonders. An welche sich Carola Hofbauer-Raup auf Nachfrage spontan erinnert, ist diese: „Da gab es ein älteres Hochzeitspaar, beide so um die 70. Sie waren in ihrer Teenagerzeit sehr ineinander verliebt gewesen, verloren sich dann aber aus den Augen und trafen sich – nachdem sie geschieden und er verwitwet war – im Alter wieder.“ Denn sie war damals die Tochter eines in Schleswig stationierten Soldaten, der mit seiner Familie dann nach Süddeutschland weiterzog. Er war Schleswiger und hatte ihr Briefe über Briefe geschrieben. Doch die seien lange Zeit von ihren Eltern abgefangen und nicht weitergegeben worden, hatte das Paar erzählt. Doch genützt hat es am Ende nichts. Heute leben die beiden, die sich ohne Familie im Rathaus haben trauen lassen, glücklich zusammen in Schleswig.

>Wer in Schleswig heiraten möchte – Infos über Termine und Kosten unter Standesamt Schleswig, Rathausmarkt 1, Telefon 04621-814-340 oder www.schleswig.de



von Frauke Bühmann

erstellt am 02.Jan.2017 | 07:16 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen