Radiomoderator York Lange : „Ich quatsche jeden in Grund und Boden“

York Lange, der Morgen-Moderator bei Radio Bob, ist in Schleswig geboren und in der Flensburger Straße aufgewachsen. Neben seinem Radio-Job ist er Stadionsprecher bei Holstein Kiel und seit 2012 Hallensprecher der SG Flensburg-Handewitt. Vor dem Rückrundenstart am 8. Februar (gegen den Dauerrivalen THW Kiel) sprach SN-Mitarbeiterin Britta Bünger mit dem Moderator über seine Arbeit und seine Zeit als Band-Mitglied der Schleswiger „Bietels“.



Herr Lange, haben Sie selbst Handball gespielt?

Lange: Mittlerweile bin ich zwar glühender SG-Fan, aber privat golfe ich nur ein bisschen, und ganz früher war ich mal Fußballer bei Schleswig 06. Ich hatte vor meiner Zeit bei der SG nichts mit Handball zu tun. Dass ich 2012 Hallensprecher wurde, verdanke ich dem Umstand, dass mein Arbeitgeber RSH Medienpartner der SG wurde.



Ihren Job als Radiomoderator bekamen Sie aber durch bestechende berufliche Vorkenntnisse?

Eher nicht. Eine abgeschlossene Berufsausbildung habe ich nur als Restaurantfachmann. Nach der Schule habe ich eine Lehre im Waldschlösschen gemacht. Damals bekam man nach dem Schulabschluss noch zu Hause einen Anruf vom Arbeitsamt, und man wurde gefragt, was man denn so für Pläne habe. Meine Mutter ging ans Telefon, weil ich nicht da war – und sie sagte, dass ein Job mit Menschen gut zu mir passen würde. Das Arbeitsamt bot mir dann die Lehre im Hotel-Restaurant an. Noch heute bin ich der Überzeugung: Es war für alles, was danach kam, die beste Ausbildung, die ich jemals hätte machen können. Ich habe eine Menge über den Umgang mit Menschen gelernt, und interessant war es auch. In der Gastronomie kommen die Gäste schillernd und scheinend und gehen am Ende rotzevoll. Das war bei Bällen im Waldschlösschen nicht anders. Da packten schon mal stadtbekannte Gesichter zu später Stunde ihre Kronjuwelen auf den Tisch.



Nach dem Abschluss als Restaurantfachmann wollten Sie aber nicht einfach dort bleiben?

Nein, ich habe in Schleswig und Umgebung lange auf dem Bau und im Handel gejobbt. Einige Monate arbeitete ich auch in den USA und in der Karibik. Nach meiner Rückkehr wuchs dann das Interesse, für das Radio zu arbeiten. Man sagte mir immer schon nach, dass ich jeden in Grund und Boden quatschen kann und auch recht unterhaltsam bin. Immer wenn ich Radio hörte, dachte ich mir: Das kann ich auch! 1994 machte ich ein Praktikum bei Delta-Radio. Ich moderierte eine Probesendung, die meinem Chef damals nicht hundertprozentig gefiel. Anstatt die Kritik anzunehmen, sagte ich ihm damals, dass ich es nur genau so machen würde – oder gar nicht. Damit war meine Radiokarriere erst einmal beendet und ich jobbte weiter.



Sie haben allerdings nicht gewartet, dass der Chef seinen Fehler erkennt und Sie zurückholt.

Nein. Ungefähr zehn Jahre später bewarb ich mich dann bei RSH. Ich überzeugte beim Vorstellungsgespräch und ging am 1. Mai 2005 mit einer Chart-Sendung, die am Wochenende nachmittags lief, auf Sendung.



Mittlerweile hört man Sie montags bis freitags von 5 bis 9 Uhr, also zur absoluten Primetime, auf Radio Bob. Haben Sie noch andere Ziele?

Ich liebe meinen Job, aber ich würde auch gerne mal fürs Fernsehen arbeiten. Also, für ein „Talk mit York“ auf Sky würde ich sogar nach München ziehen. Früher habe ich in meinem Freundeskreis auch gern erzählt, dass ich der Nachfolger von Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass..?“ werde. Tatsächlich moderiere ich momentan viele großen Veranstaltungen in ganz Schleswig-Holstein – von der Schiffstaufe bis zur Möbelhaus-Eröffnung. Da ist mir übrigens mal etwas Peinliches passiert: An einem Tag eröffnete ich Möbel Höffner und am folgenden Möbel Kraft. Leider begrüßte ich an beiden Tagen die „Gäste und Mitarbeiter bei Möbel Höffner“. Da wurde dann sparsam geschaut, und mir half nur mein schnelles Mundwerk und ein spontaner Witz aus der Affäre.



Beim Radio sind ja die Reaktionen des Publikums relativ unbekannt, als Stadionsprecher oder Eventmoderator merken Sie schnell, ob es läuft. Läuft es manchmal nicht?

Bei den Spielen der SG Flensburg-Handewitt ist die Halle immer voll, und ich bin der Meinung, vor vollem Haus kann jeder moderieren. Schwieriger wird es, wenn wenig los ist, und das kann auf anderen Veranstaltungen schon einmal vorkommen. Sicher kommt mir da meine Erfahrung als Sänger der „Bietels“ zugute. Der Bandname sagt es schon, wir coverten Beatles-Songs. Mit Unterbrechungen traten wir 1989 bis 2006 in ganz Schleswig-Holstein auf. Bei der Swinging City in Schleswig waren wir immer auf der Bühne vor der Bäckerei Jaich. Da war jedes Mal die Hölle los, aber wir hatten auch Konzerte, wo hinter der Bühne mehr los war als davor. Ich habe dann einfach immer zwischen den Songs angefangen, mit den paar Zuschauern zu quatschen. Das wurde oft schwer unterhaltsam, denn ich veralbere schon die Leute, allerdings auf Augenhöhe, so dass sie mitlachen können.



Ist die Zeit der „Bietels“ auf ewig vorbei?

Wenn es nach mir geht, dann nicht. Ich könnte mir zum Beispiel folgendes Szenario vorstellen: Eine schwimmende Bühne in der Schlei und ich mit der Band drauf, gerne auch mit Orchester. Die Schleistraße würde ich sperren und Tribünen draufsetzen. Zugegeben, in naher Zukunft sehe ich mich das nicht umsetzen, aber generell gilt: Wir müssen uns alle mehr um Schleswig kümmern. Wer weiß, vielleicht machen Schleswig und ich demnächst auch mal was gemeinsam. Ich hätte Zeit und Lust.

von Britta Bünger

erstellt am 27.Jan.2017 | 19:03 Uhr