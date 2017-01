Schleswig : Helios-Mitarbeiter meiden Klinik-Parkplätze

1 von 1 Foto: bühmann 1 von 1

Etliche Anwohner beobachten es mit Argwohn, manche sind regelrecht sauer: Rings um das riesige Krankenhaus-Areal mehren sich die parkenden Autos – besonders auf der Marktfläche am Stadtfeld oder auch im Bereich des Gemeindehauses St. Jürgen am Brautsee.

Ein SN-Leser beklagte sich jetzt gegenüber der Redaktion, dass es ihm als Anwohner der Klensbyer Straße mittlerweile „kaum noch möglich ist, nahe meinem Haus einen Parkplatz zu bekommen“. Auch Pastorin Christiana Lasch-Pittkowski hatte in den vergangenen Monaten Probleme mit den „ständig besetzten Parkplätzen“ vor dem Gemeindehaus St. Jürgen, das sich vis-à-vis vom neuen Krankenhaus befindet. „Wir brauchen diese Parkplätze für unsere Besucher“, sagt sie. Doch die Kirche hat einen Ausweg gefunden: Seit man „Reserviert“-Schilder aufgestellt habe, sei das Problem gelöst, erklärt Lasch-Pittkowski.

Tatsächlich häufen sich Klagen von Anwohnern, seit das neue Krankenhaus im vergangenen Juli in Betrieb genommen wurde. Denn viele Klinik-Mitarbeiter scheuen sich offenbar, die vom Arbeitgeber bereitgestellten Parkplätze auf dem Helios-Gelände zu nutzen und bevorzugen stattdessen die freien Flächen außerhalb, um dort während der Arbeitszeit ihre Autos abzustellen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Helios-Parkplätze kosten Geld, die anderen nicht.

„Unseren Mitarbeitern stehen 470 Parkplätze zur Verfügung, davon mehr als 270 auf dem Gelände am Damm“, erklärt Klinik-Sprecherin Andrea Schumann auf SN-Nachfrage. Und sie bestätigt: „Unsere Parkflächen sind nicht voll ausgelastet – bislang bekommt jeder, der möchte, bei uns einen Parkplatz, unabhängig von der Tageszeit.“ Es gibt sogar noch weitere Parkplatz-Kapazitäten, nämlich auf der Fläche, die durch den Abriss von Haus 1 auf dem Stadtfeld freigeworden ist. Im Helios-Klinikum (Akut-Krankenhaus, Psychiatrie sowie in Technik und Verwaltung) arbeiten mehr als 1500 Mitarbeiter zu verschiedenen Schichtzeiten. Wenn sie einen betriebseigenen Parkplatz möchten, müssen sie für ein Tagesticket vier Euro zahlen. Ein Monatsticket ist für 20 Euro zu haben, also für einen Euro pro Arbeitstag. Andere große Arbeitgeber, die eigene Mitarbeiterparkplätze auf ihrem Gelände habe, wie etwa der Kreis oder die Stadtwerke, nehmen keine Gebühren.

von Frauke Bühmann

erstellt am 12.Jan.2017 | 06:51 Uhr