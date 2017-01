Schleswig : Gottorfer Landmarkt stellt sich auf eigene Beine

1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

Am 21. Mai soll auf den ersten Blick alles so aussehen wie immer. Die Besucher sollen möglichst nicht bemerken, wie viel sich hinter den Kulissen des Gottorfer Landmarktes geändert hat. Das ist das Ziel von Guido Wendt, dem kaufmännischen Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen. Schon in den beiden vergangenen Jahren ist seine Stiftung selbst als Veranstalter aufgetreten und nicht mehr der Flensburger Eventmanager Michael Reinhardt. In diesem Jahr muss der Landmarkt erstmals ohne den wichtigsten Geldgeber auskommen: Es gibt keine Förderung aus einem Programm der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mehr. Dieser Bundeszuschuss deckte zu den besten Zeiten rund 45 Prozent der gesamten Kosten für den Landmarkt. Im vergangenen Jahr waren es immerhin noch gut 20 Prozent. In absoluten Zahlen: Von den 140 000 Euro, die die Landesmuseen für den Markt in die Hand nehmen mussten, übernahm der Bund 30 000 Euro.

„Wir haben uns schon seit längerer Zeit auf das Ende der Bundesförderung eingestellt“, sagt Wendt. Als Vorteil sieht er vor allem, dass seine Stiftung nun viel eigenständiger agieren kann. Eher eine Formalie ist dabei, dass nicht mehr der Kreis Schleswig-Flensburg der offizielle Träger des Landmarktes ist. Diese Konstruktion war nötig, um an das Geld aus Bonn zu kommen. Außerdem muss Gottorf-Sprecher Frank Zarp nun nicht mehr jedes einzelne Plakat und jedes Faltblatt zum Thema Landmarkt den Beamten der Bundesanstalt zur Genehmigung vorlegen. Als größtes Plus aber sieht Wendt, dass die Vergabe der Stände an die rund 140 Aussteller schon jetzt losgehen kann. Bisher war das immer frühestens im März möglich, wenn die Förderzusage offiziell vorlag.

Allerdings müssen sich die Aussteller auf höhere Standmieten einstellen. Der Landmarkt verabschiedet sich von seinem bisherigen Gebührensystem, bei dem die Aussteller zehn Prozent ihres Umsatzes an den Veranstalter abführten. Wie hoch der Umsatz war, das wurde nicht überprüft, es galten einfach die Angaben der Aussteller. In Zukunft soll es Quadratmeter-Preise geben, die vorab vereinbart werden. Damit wälzt die Museumsstiftung einen Teil ihres Risikos auf die Aussteller ab. Bisher mussten sie, wenn das Wetter schlecht war und weniger Kunden kamen, auch weniger an den Veranstalter zahlen. Das ist nun vorbei.

Gerd Kämmer von Schleswigs größtem Öko-Landbau-Betrieb Bunde Wischen sieht darin aber kein Problem. Die Stiftung orientiere sich damit an einem in der Branche üblichen Modell. Der Verein Bunde Wischen zählt zu den Landmarkt-Ausstellern der ersten Stunde. Kämmer gehört ebenso wie Thorsten Roos aus der Kreisverwaltung und Oliver Firla („Feinheimisch“) einem neuen Beirat an, der die Museumsleute bei der Planung des Landmarkts unterstützt. Die Aussteller sollen die finanzielle Lücke, die der Wegfall des Bundeszuschusses reißt, aber nicht alleine schließen. Es sei gelungen, neue Sponsoren zu gewinnen, betont Wendt. So werden die Stadtwerke erstmals ihre Bühne zur Verfügung stellen. Wichtig sei von Anfang an gewesen, dass die Eintrittspreise stabil bleiben: Vier Euro für Erwachsene, freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre.

Aber von der Regel, dass die Besucher von den Änderungen hinter den Kulissen nichts bemerken sollen, gibt es auch Ausnahmen. Dass nämlich das Landmarkt-Konzept stetig weiterentwickelt wird, das darf durchaus auffallen, sagen Wendt und Zarp. So werden in diesem Jahr sehr viel mehr Tiere als sonst die Schlossinsel bevölkern. Dafür sorgt unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem Tierpark Arche Warder. Auf einer Fläche von rund 150 Quadratmeter werden unter anderem drei Riesen-Esel sowie Ziegen und Schafe zu bewundern sein – allesamt vom Aussterben bedrohte Haustierrassen. Eckhard Sievers aus Tetenhusen bietet Hütehunde-Vorführungen an, und mit Peter Bartelsen aus Handewitt –kann man Kutschfahrten unternehmen, und zwar mit Schleswiger Kaltblut-Pferden mit Bio-Zertifikat.

> Der Gottorfer Landmarkt ist einer der größten Märkte für ökologische Produkte in ganz Deutschland und hat in den vergangenen Jahren stets zwischen 15 000 und 17 000 Besucher angezogen. Er findet am Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 18 Uhr auf der Gottorfer Schlossinsel bereits zum 18. Mal statt.

von Ove Jensen

erstellt am 26.Jan.2017 | 08:06 Uhr