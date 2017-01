Mordfall Erna Ganz : Geständnis mit Erinnerungslücken

1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Der Mann, der am Abend des 30. Juni 1982 Erna Ganz tötete, hat sein Schweigen gebrochen. Am zweiten Verhandlungstag des Mordprozesses vor dem Flensburger Landgericht hat er ein Geständnis abgelegt. Erst verlas sein Verteidiger Sönke Husfeld eine vorformulierte Erklärung, dann begann auch der Angeklagte selbst zu reden. Zur Tat selbst und zu dem, was zuvor in der Friedrichsberger Erdgeschosswohnung der 73-jährigen Rentnerin geschehen war, gab es dabei allerdings keine wesentlich neuen Erkenntnisse.

Wie schon bei seiner Vernehmung bei der Polizei im vergangenen Sommer beschrieb der Angeklagte, dass er sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft und diese dann nach Wertsachen durchsucht habe. Als Erna Ganz dann nach Hilfe rief und mit der Polizei drohte, habe er sie zum Schweigen bringen wollen und ein Kissen auf ihr Gesicht gedrückt. „Ich habe gedacht, dass sie danach bewusstlos war und nicht tot“, hieß es in der Erklärung, die sein Anwalt vorlas.

Der Obduktionsbefund lässt an dieser Variante jedoch Zweifel aufkommen. Prof. Johanna Preuß-Wössner, Leiterin des Instituts für Rechtsmedizin an der Lübecker Uni-Klinik, erläuterte gestern den Bericht, den ihre Kollegen vor 35 Jahren verfasst hatten. Demnach ist Erna Ganz erstickt. An der Leiche entdeckten die Mediziner seinerzeit zwar Hinweise auf kleinere altersbedingte Beschwerden, aber keine Vorerkrankungen, die mit zu ihrem Tod beigetragen haben könnten. Hätte der Täter von ihr abgelassen, sobald sie bewusstlos war, hätte die Atmung wieder einsetzen können – und Erna Ganz hätte überlebt, sagte Preuß-Wössner.

Spermaspuren zeigen, dass der Täter auch sexuelle Handlungen an dem Opfer vornahm. Das sei für ihn „nicht mehr nachvollziehbar“, hieß in der anwaltlichen Erklärung. Eine andere Unstimmigkeit in seiner Aussage: Der Angeklagte behauptete, er habe zur Zeit der Tat, „in den Tag hineingelebt“ und die meiste Zeit damit verbracht, mit Freunden im Park hinter dem Amtsgericht herumzulungern, Bier, Wodka und Korn zu trinken und Marihuana zu rauchen. Demnach brach er bei Erna Ganz ein, weil er Geld brauchte, um seine Sucht zu finanzieren. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass diese Phase seines Lebens erst nach der Tat richtig begann. Denn noch bis wenige Tage vor dem 30. Juni besuchte er eine berufliche Jugendhilfsmaßnahme. In den entsprechenden Akten ist vermerkt, dass der damals 17-Jährige bis zum Ende des Schuljahres 1981/82 dort teilnahm. So genau, sagte er, könne er sich nicht erinnern, wann und wie lange er dort gewesen sei.

Über andere Phasen seines Lebens erzählte er mehr – von der Kindheit bis hin zu dem Tag im vergangenen Sommer, als die Polizei ihm auf die Spur kam und er aus seinem Leben als berufstätiger Familienvater gerissen wurde. „Die Tat hat mich verfolgt“, sagte er. „Mir ist das die ganzen Jahre nicht aus dem Kopf gegangen.“ Dabei ging es nicht nur um die Schuld, die er auf sich geladen hatte, sondern auch um die Angst, entdeckt zu werden. Diese Angst nahm zu, als er 2013 im Radio vom Massen-DNA-Test im Friedrichsberg hörte, mit dem die Polizei die Suche nach dem Mörder von Erna Ganz wieder aufnahm. Er selbst blieb an seinem Wohnort in Ostholstein zunächst unbehelligt. Erst im vergangenen Sommer ermittelte die Kripo seine aktuelle Anschrift. Anstatt eine Speichelprobe abzugeben, ergriff er die Flucht. Per Handy-Ortung fand die Polizei ihn in Saarbrücken. Offenbar war er auf dem Weg nach Frankreich. Dorthin war er vor rund 20 Jahren schon einmal abgehauen und hatte sich mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen – als er nach einer Zeit der beruflichen Selbstständigkeit Steuerschulden angehäuft hatte, die er nicht begleichen konnte.

Nach seiner Rückkehr gründete er eine Familie und fand eine feste Arbeitsstelle. Mit dem Gesetz kam er aber immer wieder in Konflikt. Sein Strafregister umfasst zehn Einträge. Die Verurteilung zu einer achtjährigen Haftstrafe 1986 wegen Totschlags ragt dabei heraus. Damals hatte er, wie berichtet, einen siebenjährigen Jungen erwürgt. Nach sechs Jahren wurde er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Später wurde er immer wieder zu Geldstrafen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne Versicherungsschutz und Trunkenheit im Verkehr verurteilt.

Zu seiner Familie hat er seit seiner Verhaftung nur noch wenig Kontakt. Doch in einem in der Verhandlung vorgelesenen Brief seiner Partnerin und der Kinder versicherte ihm seine Lebensgefährtin erst vor wenigen Tagen: „Egal, was dabei rauskommt, ich liebe Dich.“

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. Voraussichtlich fällt dann auch das Urteil.

von Ove Jensen

erstellt am 18.Jan.2017 | 08:58 Uhr