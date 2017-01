Schleswiger Volksbank : Fliegende Kühe und harte Zahlen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es gibt wohl kaum jemanden, der das schleswig-holsteinische Landleben so liebe- und humorvoll zu Papier bringt wie der Cartoonist Kim Schmidt. Und so hatte der geistige Vater der „Local Heroes“ am Donnerstagabend auch kein Problem, mit seinen Zeichnungen die 170 Gäste des Neujahrsempfangs der Schleswiger Volksbank bestens zu unterhalten. „Ich lebe unheimlich gern auf dem Land“, sagte der 51-Jährige aus Dollerup, oder besser gesagt: aus Güllerup. Und wie ihn dieses Dasein auf dem Dorf zu seinen wunderbaren Cartoons mit Kühen, Schafen oder Maulwürfen animiert, die seit vielen Jahren jeden Sonnabend im Wochenendjournal des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages ihren Platz finden, davon konnte sich sein Publikum unter zuweilen großem Gelächter in einer Bildershow überzeugen.

Aber es ging nicht nur lustig zu im Schleswiger Hotel „Waldschlösschen“. Bevor sich Mitgliedervertreter und Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an Coque au Vin und gratinierten Kartoffeln laben durften, hatten sie einige schwere Kost zu verdauen. Zwar blickt das genossenschaftliche Institut auf ein, wie Vorstand Holger Siem betonte, „gutes Geschäftsjahr 2016“ mit steigenden Zahlen zurück (siehe Infokasten). Doch er und sein Vorstandskollege Karsten Petersen rechnen 2017 mit sinkenden Erträgen. „Das niedrige Zinsniveau macht uns immer mehr zu schaffen“, sagte Petersen, der zugleich auf die Herausforderungen durch die anhaltende Regulierung verwies. „Wir werden um Preissteigerungen nicht herum kommen“, erklärte er, ohne Details zu nennen. Auch gelte es, Kosten zu hinterfragen. Gleichwohl stellten die Vorstandsmitglieder klar, dass man weiter investieren werde, um den Kunden eine gute Beratung anbieten zu können. „Gerade erst haben wir unsere moderne Geschäftsstelle in Böklund eröffnet“, sagte Siem. In Kappeln werde die Geschäftsstelle in diesem Jahr von der Mühlenstraße in die Schmiedestraße umziehen. Und auch die Schleswiger Zentrale werde man modernisieren. Und natürlich werde die Volksbank weiter in die Digitalisierung investieren. Apps, über die sich Bankgeschäfte abwickeln lassen, eine moderne Online-Filiale und die Präsenz in sozialen Medien – „das wird von unseren Kunden erwartet“, betonte Siem.

Einen Widerspruch zur regionalen Verwurzelung der Bank stelle die zunehmende Digitalisierung nicht dar, ist Petersen überzeugt. „Regionalität definiert sich nicht mehr über die Anzahl der Filialen.“ Auch habe der Kunde weiterhin die Möglichkeit, sich in einer Geschäftsstelle beraten zu lassen. Petersen: „Die Nähe ist da, und wir wollen sie erhalten.“

Im vergangenen Jahr hat die Schleswiger Volksbank 70 000 Euro für soziale, kulturelle und gemeinnützige Zwecke gespendet. Von dieser Summe flossen fast 40 000 Euro in den Breitensport. Davon hätten die bedachten Vereine vorwiegend Trikots oder Trainingsanzüge angeschafft, berichtete Karsten Petersen. Und auch in diesem Jahr wolle das Geldinstitut wieder diverse Einrichtungen fördern. Vertreter von drei Institutionen konnten sich beim Neujahrsempfang schon mal über jeweils 1000 Euro freuen: Christa Jochims von der Schleswiger Initiative „Kulturleben“, die sozial schwächeren Menschen Besuche von kulturellen Veranstaltungen ermöglicht, Hans-Henning Thomsen von der Interessengemeinschaft Steruper Bürger, die für einen Kaufmannsladen in ihrer Gemeinde die Anschubfinanzierung leistete, und Jugendtrainer Thorsten Kiesel, der beim TSV Kropp eine Mädchen-Fußballsparte ins Leben rief.

von Alf Clasen

erstellt am 14.Jan.2017 | 07:13 Uhr