Schleswig : Feuerwehr fürchtet um Spenden

Die regelmäßigen Spender und die Fördermitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig hatten kürzlich einen Brief im Postkasten, der seither für reichlich Gesprächsstoff sorgt. Wehrführer Sönke Schloßmacher bedankt sich darin für die zahlreichen Spenden an die Kameradschaftskasse und teilt mit, dass Feuerwehr-Kassenwart Norbert Kuhr dafür in Zukunft bedauerlicherweise keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen dürfe. „Ohne jedes Zutun der Feuerwehren hat der Landtag das Brandschutzgesetz geändert“, schreibt Schloßmacher.

Das Thema Kameradschaftskassen hat in der jüngeren Vergangenheit bei vielen Wehren im ganzen Land für Unruhe gesorgt. Die Städte und Gemeinden sollen den Inhalt dieser Kassen, in denen die Feuerwehr Spendengelder und Mitgliedsbeiträge in einer rechtlichen Grauzone selbst verwalteten, nun offiziell als Sondervermögen im Haushalt ausweisen. Das Geld steht damit weiterhin den Feuerwehrleuten zur Verfügung, aber die Mitarbeiter im Rathaus haben ein Auge darauf, wofür es ausgegeben wird. Hintergrund ist, dass der Landesrechnungshof festgestellt hatte, dass es bei einigen wenigen Wehren zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. In Schleswig aber, das betonte Schloßmacher zuletzt auf dem Neujahrsempfang der Feuerwehr, hätten „in 150 Jahren alle unsere Kassenwarte einwandfrei gearbeitet“.

Was aber hat die Gesetzesänderung mit der Frage der Spendenbescheinigungen zu tun? Die Schleswiger SPD-Landtagsabgeordnete Birte Pauls, die sich aus den Reihen der Spender viele kritische Fragen anhören musste, meint: eigentlich nichts. Sie hat nun ihrerseits einen Brief an die Spender geschrieben, die sich an sie gewandt hatten. Darin verweist sie darauf, dass nicht nur die Regierungskoalition der Gesetzesänderung zugestimmt habe, sondern auch CDU und Piraten, und der Landtag habe sich eng mit dem Landesfeuerwehrverband abgestimmt. Außerdem könne die Stadt Schleswig für Zuwendungen an die Feuerwehr weiterhin Spendenbescheinigungen ausstellen.

Allerdings ist die Lage etwas vertrackter, wie eine Nachfrage bei Volker Arp, dem Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands ergibt: Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt gibt es nur für Spenden für gemeinnützige Zwecke. Feuerwehr-Kameradschaftskassen sind nicht gemeinnützig. Denn das Geld ist für die Kameradschaftspflege der Feuerwehrleute bestimmt, also zum Beispiel für Grillabende oder andere Aktivitäten, die nicht auch allen anderen Schleswiger Bürgern zugute kommen.

Dass Spenden für solche Aktivitäten – anders als Geld für Feuerwehr-Ausrüstungsgegenstände – nicht von der Steuer abgesetzt werden können, das ist schon 1979 gerichtlich entschieden worden. Nur hat in den vergangenen Jahrzehnten offenbar in Schleswig und in vielen anderen Finanzämtern bei dieser Frage niemand so genau hingesehen. Erst im Zuge der Änderung des Brandschutzgesetzes ist es jetzt aufgefallen. Wie viel Geld die rund 200 Fördermitglieder und weiteren Spender jährlich in die Kameradschaftskasse zahlen, wollte die Schleswiger Feuerwehr auf SN-Nachfrage nicht mitteilen.

von Ove Jensen

erstellt am 24.Jan.2017 | 07:20 Uhr

