Es wird geboßelt

Am Sonntag, 5. Februar, findet zum 19. Mal das öffentliche Straßenboßeln der Borgwedeler Schützengilde und des Ortskulturrings statt. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 12.45 Uhr am Dörps-und Sprüttenhuus in Borgwedel. Nach der Siegerehrung gibt es ein Rübenmusessen. Anmeldungen bis spätestens noch diesen Freitag nehmen die Älterfrau Gunda Rühs unter Tel. 0 46 2/374 71 und der OKR-Vorsitzende Alfons Tuschen unter Tel. 0 46 21/30 23 54 entgegen. Es werden auch Kuchenspenden für die Halbzeit benötigt.

von Tina Jäger

erstellt am 24.Jan.2017 | 16:38 Uhr