Diskussionen um den Bahnhofs-Umbau : „Es gibt keine Baugenehmigung“

Der Karren steckt im Dreck. Ziemlich tief sogar. Das kann auch Thorsten Roos, Leiter der Bau- und Umweltverwaltung des Kreises Schleswig-Flensburg, nicht verneinen, wenn man ihn auf die Entwicklungen rund um den Umbau des Schleswiger Bahnhofes anspricht. Aber so kompliziert sich das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und den zuständigen Behörden inzwischen auch öffentlich gestaltet: „Noch haben wir die Hoffnung auf eine Einigung nicht aufgegeben – so außergewöhnlich dieser Fall auch für uns ist.“

Statt „außergewöhnlich“ könnte man auch schlicht und einfach „schwierig“ sagen. Denn die Situation ist verfahren. Dabei fing alles so vielversprechend an. Im April 2013 war der Bahnhof bei einer Auktion in Berlin von einem Unternehmensberater aus der Nähe von Freiburg (er möchte nicht namentlich genannt werden) für 182 000 Euro ersteigert worden. Ziel sollte es sein, die denkmalgeschützte, aber marode Immobilie in einen „Event-Bahnhof“ mit Sports-Bar, After-Work-Bereich und Kleinkunstbühne zu verwandeln. Anfang vergangenen Jahres gingen dann die Umbauarbeiten los. Erst nur hinter verschlossenen Türen, dann auch nach außen hin sichtbar – und damit fingen die Probleme an.

Mehrfach beklagte sich der Investor seitdem, dass die Denkmalschutzbehörde des Kreises ihm Steine in den Weg legen würde. Nicht nur in Gesprächen mit den SN, sondern insbesondere auch über die Facebook-Seite des „Event-Bahnhofs“. Dort berichtet er regelmäßig über Verhandlungen mit dem Kreis und der Stadt und die – aus seiner Sicht – damit verbundenen Schwierigkeiten. Zuletzt hat er einen Brief veröffentlicht, den er an Bürgermeister Arthur Christiansen verschickt hat und in dem er der Denkmalschutzbehörde erneut fehlende Kompromissbereitschaft vorwirft.

Dass man dabei stets den Schwarzen Peter zugesteckt bekommt, möchte man nun aber sowohl im Kreishaus als auch bei der Stadt nicht mehr klaglos hinnehmen. „Der Eindruck, der in der Öffentlichkeit vermittelt wird, ist falsch. Hier geht es nämlich nicht um Geschmacksfragen, sondern um klare baurechtliche Anforderungen“, sagt Thorsten Roos. Denn, das bestätigt auch Rathaus-Sprecherin Antje Wendt: „Es liegt keine Baugenehmigung vor.“ Bislang seien keine „genehmigungsfähigen Unterlagen“ eingereicht worden. Stattdessen habe es nur unvollständige und vielfach von zuvor getroffenen Vereinbarungen abweichende Anträge gegeben, wie Cristina Vesperinas von der Unteren Denkmalschutzbehörde erklärt. Dass der Investor dennoch angefangen habe zu bauen und damit Tatsachen schuf, habe die gesamte Situation natürlich nicht gerade vereinfacht. „Alles, was bislang gebaut und verändert wurde, war nicht genehmigt.“

Das gilt auch für den Bau der Emporen in der Bahnhofshalle. Auch diese seien deutlich anders errichtet worden, als es mit der Behörde zuvor besprochen worden war. Zudem gebe es in diesem Fall eine echte Sicherheitslücke. Denn anders als bei Sonderbauten (dazu gehören Emporen) vorgeschrieben, sei hier nur ein Statiker am Werk – und zwar der vom Investor beauftragte. „Es gilt hier aber das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, ein unabhängiger Statiker muss den Bau ebenfalls begleiten. Das ist hier nicht geschehen“, erklärt Thorsten Roos. Ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen, fügt er an: „Wenn hier eines Tages gefeiert wird, und unten und oben stehen viele Leute, und dann kracht das Ding ein: Dann fragen doch alle Leute: ,Wo waren die Behörden?‘ Und zwar völlig zu Recht, denn hier geht es darum, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen.

Der Investor indes hat im Zusammenhang mit dem eigenständigen Baubeginn schon mehrfach auf die sogenannte Genehmigungsfiktion verwiesen. Die besagt: Entscheidet die zuständige Behörde nicht innerhalb einer bestimmten Frist über eine beantragte Genehmigung, so gilt diese als erteilt. Das jedoch, so Vesperinas, „trifft nur zu, wenn der eingereichte Antrag korrekt und vollständig ist. Das ist hier ganz klar nicht der Fall“.

Beim Erteilen der Baugenehmigung ist übrigens zunächst die Stadt gefragt. Erst wenn die grünes Licht gibt, tritt auch die Denkmalschutzbehörde auf den Plan. „Der Kreis ist also formell noch gar nicht beteiligt“, sagt Roos, „dennoch begleiten wir dieses Projekt schon jetzt so intensiv, weil auch wir wollen, dass es realisiert wird.“ Man finde die Pläne toll und sei überzeugt davon, dass der „Event-Bahnhof“ eine Strahlkraft haben könnte, die weit über Schleswigs Stadtgrenzen hinaus reiche. Deshalb wolle man dem Investor weiterhin die Hand reichen, wie auch der Leiter der Bauaufsicht, Ulrich Schwarz, betont. „Natürlich sind wir kompromissbereit“, sagt er. Man habe auch schon mehrfach Wege aufgezeigt, wie strittige Positionen gelöst werden könnten. Das gelte unter anderem für den Laubengang, der von der Bahnhofshalle zu den Gleisen führt und den der Bauherr leicht anschneiden möchte, um daneben öffentliche Toiletten bauen zu können.

„Wir stehen jederzeit für neue Gespräche bereit“, sagt Roos und hofft auf eine bessere Kommunikation mit dem Investor als in den vergangenen Monaten. „Das über Facebook auszutragen, sehen wir nicht als richtige Wahl“, sagt er. Dort hat der Bauherr kürzlich geschrieben, dass er bereits „über eine Million Euro in das Projekt gesteckt“ habe. Wenn er Pech hat, könnte noch viel Geld hinzukommen, um die ein oder andere Baumaßnahme zurückzubauen. Das nämlich schließt man weder beim Kreis noch bei der Stadt aus. Der Baustopp, der seit Oktober 2016 gilt, bleibt derweil erst einmal bestehen.

von Sven Windmann

erstellt am 17.Jan.2017 | 07:18 Uhr

